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«Pauvre chochotte», «on dirait une victime» : Sophia Chikirou et Rachida Dati se moquent d'Emmanuel Grégoire lors du débat d’entre-deux tours des municipales

L'ancien adjoint d'Anne Hidalgo a dénoncé une obsession commune de Rachida Dati et de Sophia Chikirou. [Bertrand GUAY / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Point d'orgue de l'entre-deux-tours à Paris, les trois candidats en lice ont débattu pour la seule et unique fois à la télévision mercredi. Un débat électrique de trois heures durant lequel Emmanuel Grégoire a dénoncé les attaques communes de Rachida Dati et de Sophia Chikirou.

Rachida Dati ne voulait pas s'exposer au premier tour à un débat télévisé qui ressemblerait à un «pugilat». Mercredi soir sur BFMTV, c'est Emmanuel Grégoire qui a dû essuyer les coups. Durant près de trois heures d'un débat d'entre-deux-tours explosif, Rachida Dati (LR-MoDem-Horizons-Renaissance) et Sophia Chikirou (LFI) ont renvoyé le candidat PS-PCF-Écologistes à l’héritage de la maire sortante de Paris, Anne Hidalgo. 

Alors qu'il devance de près de 12 points l'ex-ministre de la Culture et maire du 7e arrondissement (25,46 %), l'ancien adjoint d'Anne Hidalgo (37,98 %) a dénoncé une obsession commune de Rachida Dati et de Sophia Chikirou à lui «cogner dessus très très fort».

Des attaques auxquelles ont très vite répondu les deux candidates en qualifiant Emmanuel Grégoire de «pauvre chochotte» ou encore de «victime». «C'est l'obsession à nous cogner dessus de manière très brutale», a rétorqué Emmanuel Grégoire. 

Une passe d'armes, symbole de la teneur du débat

Arrivé en tête du premier tour, Emmanuel Grégoire a tenu à bien dessiner les frontières qui le séparent des deux autres finalistes. Le candidat de la gauche unie hors LFI a ainsi assuré n’avoir «qu’une seule adversaire, Rachida Dati», candidate de la droite et du centre, considérant l’Insoumise Sophia Chikirou comme sa «concurrente».  

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Cette dernière s’est, elle, présentée comme «la seule véritable opposante» à la candidate de droite et du centre. Si Emmanuel Grégoire a reconnu des «points communs» avec la députée Insoumise qui a maintenu sa liste après le «refus» du candidat de fusionner, «la dureté» de la campagne de Sophia Chikirou à son encontre «rendait impossible toute alliance».

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