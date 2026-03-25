«La droite française n’existe plus aujourd’hui» : Jordan Bardella fustige les Républicains et leur refus d'une alliance aux municipales

Le président du Rassemblement national Jordan Bardella a dénoncé ce mercredi le refus des Républicains de s’allier à son parti dans de nombreuses villes lors de l’entre-deux-tours des élections municipales.

Une absence d’union qui ne passe toujours pas. Les élections municipales ont permis au Rassemblement national d'accentuer son ancrage local. Le parti est en effet passé de 13 à 70 mairies, l’emportant également dans des bastions historiques de la gauche. «Partout où les Français nous ont accordé leur confiance, nous en avons été dignes et nous avons été au rendez-vous de leurs espérances», s’est félicité Jordan Bardella, président du RN, dans un entretien accordé Figaro.

Cependant, le parti s’est incliné dans plusieurs villes pourtant considérées comme prenables, telles que Toulon et Nîmes. Des échecs qui s’expliquent en partie par une opposition franche des candidats des Républicains, à qui Jordan Bardella a pourtant proposé une fusion des listes, lors de l’entre-deux-tours.

Bruno Retailleau tenu pour responsable

Lors de son interview, le président du Rassemblement national est revenu sur sa main tendue en vain à la «droite sincère» dans l'entre-deux-tours des municipales, alors que Marine Le Pen revendique une ligne «ni gauche ni droite».

L'échec de cette stratégie d'alliance démontre que «la droite française n'existe plus aujourd'hui», a estimé Jordan Bardella, tenant les Républicains et Bruno Retailleau pour «responsables directs d'une victoire communiste à Nîmes et de la réélection de la gauche à Marseille».

De son côté, le président des LR Bruno Retailleau, qui s’est lancé en février dernier dans la course à l’Elysée, s’est félicité des prises de sa formation politique, assumant sa stratégie consistant à rejeter «La France insoumise et le Rassemblement national».

En effet, pour beaucoup de ténors de LR, la solution ne passe pas par l'alliance avec le RN, mais par une primaire ouverte de la droite et du centre pour désigner un candidat unique qui serait en mesure d'affronter au second tour de la présidentielle le Rassemblement national.