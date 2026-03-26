Orages : voici les 11 départements placés en vigilance jaune ce jeudi

Météo-France a placé 11 départements en vigilance jaune pour les orages concernant la journée de ce jeudi 26 mars.

Une alerte ciblée dans le quart nord-est du pays et sur l’île de Beauté. Météo-France a placé 11 départements en vigilance jaune pour les orages ce jeudi.

© Météo-France

Les départements concernés sont la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, le Doubs, le Jura, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Haute-Saône, les Vosges et le Territoire de Belfort.

«Sur la Corse, les conditions restent perturbées, avec de nombreuses averses, neigeuses dès 400 à 700 m, et du vent de nord-ouest jusqu'à 70 à 90 km/h», a anticipé Météo-France.



