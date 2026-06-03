Pluie-inondation : voici les 8 départements placés en vigilance jaune ce jeudi

Dans son dernier bulletin émis à 16h, Météo-France a placé huit départements en vigilance jaune «pluie-inondation» concernant la journée du jeudi 4 juin.

De la pluie principalement attendue à l'est du pays. La journée du jeudi 4 juin s'annonce pluvieuse dans 8 départements de l'Hexagone. Ainsi, Météo-France a mis en place une vigilance jaune «pluie-inondation» les concernant.

Sont concernés : l'Ain, l'Ardèche, la Drôme, l'Isère, les Pyrénées-Orientales, le Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie.

@Météo-France

Mise en place aux alentours de 10h du matin, la vigilance jaune ne devrait pas être levée avant 22h dans la soirée, selon les prévisionnistes de l'institut météorologique.

D'autres alertes ont été émises par Météo-France pour la journée du jeudi 4 juin, dont une vigilance jaune concernant de possibles orages.