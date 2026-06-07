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Orages : voici les 17 départements placés en vigilance jaune ce lundi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Les prévisionnistes de Météo-France ont placé 17 départements en vigilance jaune pour des risques d’orages concernant la journée de ce lundi 8 juin. 

Le ciel risque de gronder dans le centre et le sud-ouest de l’Hexagone. L’institut national de météorologie, Météo-France, a placé en vigilance jaune 17 départements pour des risques d’orages, ce lundi 8 juin. 

© Météo-France

Les départements concernés sont l’Ain, l’Allier, l’Ardèche, la Charente, la Charente-Maritime, la Corrèze, la Creuse, la Dordogne, la Gironde, le Jura, la Loire, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Orientales, le Rhône, la Saône-et-Loire et la Haute-Vienne. 

Cette vigilance débutera dans la nuit de dimanche à lundi, vers 4 heures du matin et devrait prendre fin dans la soirée aux alentours de 22 heures. 

L’institut météorologique de référence recommande aux personnes pratiquant des activités sensibles au risque météorologique ou exposées aux crues de se tenir au courant de l’évolution de la situation.

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Toutes les dernières informations à propos des alertes météorologiques sont à retrouver sur CNEWS, ici.


 

vigilance météooragesMétéo-France

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