Orages : voici les 19 départements placés en vigilance jaune ce lundi

Les prévisionnistes de Météo-France ont placé 19 départements en vigilance jaune pour des risques d’orages concernant la journée de ce lundi 8 juin.

Le ciel risque de gronder dans le centre et le sud-ouest de l’Hexagone. L’institut national de météorologie, Météo-France, a placé en vigilance jaune 19 départements pour des risques d’orages, ce lundi 8 juin. Parmi ces départements, deux d'entre eux sont en alerte orages dès ce dimanche après-midi.

© Météo-France

Les départements concernés sont l’Ain, l’Allier, l'Andorre, l’Ardèche, la Charente, la Charente-Maritime, la Corrèze, la Creuse, le Doubs, la Dordogne, la Gironde, le Jura, la Loire, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Orientales, le Rhône, la Saône-et-Loire et la Haute-Vienne.

Cette vigilance débutera dans la nuit de dimanche à lundi, vers 4 heures du matin et devrait prendre fin dans la soirée aux alentours de 22 heures. Météo-France a indiqué que L'Andorre et les Pyrénées-Orientales sont en vigilance jaune dès ce dimanche à partir de 16 heures et ce, jusqu'à lundi soir.

L’institut météorologique de référence recommande aux personnes pratiquant des activités sensibles au risque météorologique ou exposées aux crues de se tenir au courant de l’évolution de la situation.

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