Le physicien Étienne Klein déchu de son titre de docteur par l'université Paris Cité en raison de plagiats dans sa thèse

L'université Paris Cité a retiré début juin, le doctorat du physicien de renom Étienne Klein en raison de plagiats constatés dans sa thèse soutenue il y a 27 ans. Deux tiers des pages étaient du «copier-coller».

Déchu de son titre. Étienne Klein s'est vu retirer jeudi 11 juin, son doctorat par l'université Paris Cité en raison de plagiats constatés dans sa thèse soutenue en 1999. L'établissement a «prononcé des décisions individuelles à l'encontre de l'intéressé qui lui ont été notifiées» mais «n'entend pas faire davantage de commentaires sur une situation individuelle».

L'affaire avait été dévoilée en 2024 par le média Arrêt sur images. L'université Paris Cité avait ensuite ouvert une enquête. «À la suite de 20 mois de procédure, elle a découvert des «copier–coller» dans deux tiers des pages», écrit Arrêt sur images. Le retrait de son doctorat s'accompagne d'une interdiction de se réinscrire en doctorat. Cette double sanction lui a été signifiée début juin.

En 2024, Étienne Klein avait reconnu avoir commis des fautes. «Le sujet de ma thèse de philosophie (...) était très vaste. Il mélangeait physique fondamentale, épistémologie, philosophie et histoire. (...) Sans doute pour me donner confiance, j'ai parfois commis l'erreur de m'appuyer sur des éléments écrits par d'autres, que j'ai fait miens» expliquait-il. «Je suis conscient d'avoir enfreint certaines règles. J'en suis désolé et prie qu'on veuille bien m'excuser», ajoutait-il.

un physicien de renom

Le physicien, âgé de 68 ans, est devenu au fil du temps, l'un des personnages reconnus du monde scientifique au sein des médias pour sa capacité à vulgariser les sciences. Il est l'auteur de nombreux ouvrages scientifiques destinés au grand public, et a reçu de nombreux prix et distinctions.

Il a également été chroniqueur sur France Inter et France Culture, et est membre du conseil scientifique de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, une instance commune à l'Assemblée nationale et au Sénat.