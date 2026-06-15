Mort de Lyhanna : le ministre de l'Education réunit ce lundi les recteurs d'académie, de nouveaux rassemblements prévus partout en France

Après le meurtre de Lyhanna, le ministre de l'Education nationale Edouard Geffray réunit ce lundi les recteurs d'académie afin de renforcer les procédures de signalement des violences sexuelles dans les établissements scolaires. Dans le même temps, plusieurs associations appellent à de nouveaux rassemblements partout en France.

Le drame de Lyhanna continue de provoquer une vive émotion et de nombreuses interrogations. Alors que l'enquête se poursuit, le gouvernement entend tirer les enseignements de cette affaire. Le ministre de l'Education nationale, Edouard Geffray, a convoqué ce lundi 15 juin l'ensemble des recteurs d'académie afin de leur rappeler l'obligation de diffuser systématiquement le guide de signalement des faits à caractère sexuel dans les établissements scolaires.

Selon le ministre, ce protocole, publié au mois de mars, doit permettre aux personnels de signaler les situations préoccupantes de manière homogène et rapide. Il a rappelé que l'Education nationale constitue aujourd'hui «le premier signaleur de France à la justice», avec près de 80.000 signalements effectués chaque année.

Edouard Geffray a également indiqué attendre la mise en place d'une «liste noire» des personnels interdits d'exercer au contact de mineurs après des comportements inappropriés. Cette mesure, qui devrait figurer dans le projet de loi sur la protection de l'enfance, empêcherait toute réintégration au sein de l'Education nationale avant même une éventuelle condamnation pénale.

Une affaire qui relance le débat sur la protection des mineurs

Concernant le principal suspect du meurtre de Lyhanna, le ministre a confirmé qu'un signalement avait été effectué il y a cinq ans après des échanges de SMS avec une élève alors qu'il travaillait comme agent de la région dans un établissement scolaire. Suspendu puis licencié, il n'aurait toutefois, à la connaissance du ministre, pas fait l'objet d'un signalement aux autorités judiciaires, un point qui fait désormais l'objet de vérifications.

Le ministre assure qu'aucun élément ne permet, à ce stade, de conclure à une défaillance de l'Education nationale, tout en affirmant vouloir «tout décortiquer» pour comprendre précisément le déroulement des faits.

De leur côté, les associations féministes et de protection de l'enfance poursuivent leur mobilisation. Une coalition réunissant près de 150 associations et syndicats appelle à des rassemblements ce lundi 15 juin devant les tribunaux de nombreuses villes françaises, ainsi que devant le ministère de la Justice à Paris.

Les organisateurs réclament l'adoption rapide d'une loi-cadre contre les violences faites aux femmes et aux enfants, assortie de moyens renforcés. Ils demandent notamment un durcissement des sanctions contre les auteurs de violences sexuelles sur mineurs et une accélération des enquêtes judiciaires concernant les crimes commis sur des enfants.

Une grande manifestation nationale est également prévue le 4 juillet afin de maintenir la pression sur les pouvoirs publics. Pour les associations, l'affaire Lyhanna doit marquer un tournant dans la protection des enfants et la lutte contre les violences sexuelles en France.