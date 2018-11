Paris : le Marais accueille la nouvelle fondation Henri Cartier-Bresson

Installée depuis 2003 dans le quartier Montparnasse, la Fondation Henri Cartier-Bresson a déménagé et s’est installée en plein cœur du Marais, à Paris (3e).

Difficile de passer à côté de cette grande vitrine donnant sur la rue, point d’entrée de cette fondation flambant neuve. Cet ancien garage compte 900 mètres carrés, sur deux cours, et se compose au rez-de-chaussée d’une salle d’exposition, d’une librairie et d’une salle de conférence.

©Fondation Henri Cartier-Bresson

À l’étage s’ajoutent des bureaux, une bibliothèque-salle de recherche, ainsi qu’un espace pour les futures archives, véritables «trésors» selon Agnès Sire, la directrice artistique et commissaire des expositions. Près de 50.000 tirages, 200.000 négatifs et planches-contacts, 4.500 lettres et manuscrits ainsi que 1.500 ouvrages y seront conservés. C’est l’agence Novo qui s’est chargée de l’architecture intérieure : métal laqué blanc pour le mobilier, aluminium satiné aux murs, sol en béton poli noir, structurent l’ensemble.

François Hébel, le nouveau directeur général, se réjouit de ce déménagement : «Être à proximité du musée Picasso et Beaubourg est la voie royale pour augmenter notre fréquentation, notamment celle des visiteurs étrangers.» En quinze ans, l’ancienne adresse dans le quartier Montparnasse avait attiré plus d’un million de visiteurs.

Afin d’inaugurer ces nouveaux espaces et en hommage au travail accompli par Martine Franck, une exposition rétrospective lui est consacrée jusqu’au 10 février prochain.

L’agenda 2019 promet d’être chargé. Le sud-africain Guy Tilim et l’américain Wright Morris sont annoncés.