Un nouveau lieu dédié à la culture Geek à Paris

Le 5 avril, Geekopolis, un nouveau lieu dédié entièrement à la culture Geek, ouvre ses portes à quelques minutes de Paris.

Du fantastique à l’horreur, en passant par la science-fiction, Geekopolis nous emmènera dans différents univers en proposant diverses expériences : «Grande Xpérience Immersive», escape Games, Réalité Virtuelle, «Arena VR» ou encore «Flash Game».

Plus de 2.000 m2 d’espaces de jeux seront proposés sur place, pour le plus grand plaisir des gamers et amateurs du divertissement 3.0. Tablettes, projections, éléments de décors animés, sièges rotatifs ou encore technologie sans contact... Rien n'est laissé au hasard pour une expérience complète.

Geekopolis s’est installé au sein de l’ancienne orfèvrerie Christofle, en plein cœur de Saint-Denis.

Une expérience en immersion

À travers des expériences avec des acteurs, des résolutions d’énigmes ou encore de la réalité virtuelle, Geekopolis propose des expériences collectives pour mettre en avant l’implication et l’immersion des joueurs, ainsi que les nouvelles technologies.

Bon à savoir : tous les concepts de jeu en réalité virtuelle sont développés par les sociétés Iconik et Virtual Makers, et installés sur les casques VR HTC Vive, qui offrent la meilleure expérience actuellement disponible sur le marché.

Le bracelet Emotion Capture, spécialement créé par Iconik pour une des expériences, permet quant à lui de mesurer, en temps réel, les changements du rythme cardiaque, la température et la conductance électrique de la peau. La prestation des acteurs et des équipes de Geekopolis est ainsi ajustée en fonction de la charge émotionnelle des joueurs.

Expérience phare de Geekopolis, Mutations s'annonce comme étant une aventure immersive, inédite et unique en son genre, qui mélange réalité virtuelle, escape game et théâtre immersif. Par équipes de huit, les joueurs devront survivre aux cobayes contaminés qui ont infesté un laboratoire secret, avant de déjouer les systèmes de sécurité en parcourant les 1.200 m² de décors de cinéma qui composent l’expérience.

Tarifs

- Mutations : 60€ par personne (90€ pour une expérience améliorée permettant au joueur de rejoindre l’équipe d’acteurs) ; 8 joueurs ; durée de jeu : 2 heures.

- Sky Racer : 15€ par personne ; de 2 à 6 joueurs ; durée de jeu : 15 minutes

- Galactik Services : 18€ par personne ; de 1 à 3 joueurs ; durée de jeu 15 minutes

- Lupin : 10€ par personne ; multijoueurs ; durée de jeu : 30 minutes (disponible en juin 2019)

- Spy Ball : 12€ par personne ; de 2 à 6 joueurs ; durée de jeu : 20 minutes (en cours de création)

- Enigma : Salle d’arcade mystérieuse… 10€ par groupe pour tenter de résoudre l’énigme. Jusqu’à 4 participants.

Informations et accès

112 Rue Ambroise Croizat 93200 Saint-Denis

Horaires

- Vendredi (et veille de jour de férié) : 15h - minuit



- Samedi : 9h – minuit



- Dimanche, jour férié, mercredi des vacances scolaires : 12h – 21h30

Accès

- Gare Saint-Denis - RER D Transilien H/N/U 9 minutes de marche



- Métro 13 St Denis – Porte de Paris 8 minutes de marche



- Bus 170 Gare de Saint-Denis RER



- Parking sur place

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de Geekopolis.