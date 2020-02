Un jeu immersif inspiré de la série «Le bureau des légendes»

Alors que la cinquième saison du «Bureau des légendes» sera diffusée en avril prochain sur Canal +, la série d’espionnage créée par Eric Rochant a inspiré une expérience de jeu immersif inédit. Baptisé Le deep game, il sera dévoilé le 2 mars prochain.

Mêlant théâtre immersif, genre de plus en plus populaire dans l'Hexagone qui consiste à découvrir un récit en déambulant et en interagissant avec des acteurs professionnels, et mécanique de l’escape game avec ses énigmes à résoudre, cette aventure avec pour décor l’univers ultra réaliste de la série «Le bureau des légendes» permettra de se glisser dans la peau d’une nouvelle recrue des services secrets.

Comme Guillaume de Bailly, dit Malotru, ou Marina Loiseau, alias Phénomène, respectivement campés à l’écran par Mathieu Kassovitz et Sara Giraudeau, les participants plongeront dans les arcanes des renseignements français. Sous couverture, alors qu’une attaque menace les intérêts économiques et politiques de la France et ses concitoyens, ils devront collecter et analyser les informations relatives à leur mission, avant d’être envoyés sur le terrain et résoudre plusieurs énigmes.

Deux heures dans la peau d'une légende

Pendant deux heures, par groupe de trois à six, les joueurs investiront ainsi un lieu parisien du 6e arrondissement, situé à proximité du métro Odéon et dévoilé au dernier moment. Dans un décor de 300 m2, sur plusieurs niveaux dotés d’objets originaux de la série devenue culte, réussiront-ils à tenir leur légende ?

Entre situation de crise et interaction avec une dizaine de comédiens, leurs décisions et leurs actions influenceront le cours de ce jeu immersif développé par la société Dama Dreams.

Plusieurs séances seront proposées tous les jours, de 16h à 23h en semaine et de 9h30 à 23h le week-end. La billetterie est ouverte.

Dès le 2 mars, à partir de 49 €/pers pour une équipe de six joueurs, 69 €/pers. pour une équipe de trois joueurs. Inscriptions en ligne sur le site www.souslegende.com