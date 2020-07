On a testé le dîner safari du Zoo de Thoiry

Cet été, le zoo de Thoiry joue la carte de l’originalité. Pour la première fois, le parc implanté à 45 kilomètres de la capitale organise tous les vendredis jusqu’au 11 septembre ses dîners safari. Un concept bien ficelé qui plonge les visiteurs dans l’ambiance d’un dîner dans la savane, entre campement éphémère monté au plus près des animaux et barbecue sud-africain concocté par le chef Kobus Botha.

Il faut dire que le zoo de Thoiry, premier site zoologique français à avoir ouvert en 1968 un espace safari qui permet de déambuler dans son parc de 50 hectares en voiture en observant les animaux évoluant en liberté - n’a pas fait les choses à moitié. Tout y est pour faire vivre l’esprit safari. Lampe à pétrole, assiette en fer émaillé, camp installé dans la « plaine africaine » où broutent zèbres, antilopes, gnous… Rien n’a été laissé au hasard.

Un concept abouti pour 3 heures d’immersion

Avec ce concept inédit, Thoiry réussi le pari de faire voyager les visiteurs sans quitter l’Hexagone. Pendant trois heures, le site permet en effet au grand public de toucher du doigt l’atmosphère singulière, à nulle autre pareille, de la savane et de dîner à quelques dizaines de mètres des animaux de la brousse, au cœur de son parc, habituellement interdit aux visiteurs à pied.

Après un briefing sécurité - il s’agit bien de dîner au plus près d’animaux libres de leurs mouvements - les amateurs d’expériences embarqueront à bord du camion brousse, qui déambule à grand renfort d’anecdotes, entre les antilopes africaines, excellentes nageuses capables de s’immerger intégralement pour échapper aux lionnes, les gnous à queue blanche, leurs cousins à queue noire appelés aussi gnous bleus, mais aussi rhinocéros, girafes, autruches… jusqu’au camp éphémère. Un espace sécurisé par les rangers du parc, qui se fond dans le décor, implanté en pleine nature et entouré de flambeaux à deux pas des zèbres et antilopes.

Un barbecue convivial

Dans ce cadre inattendu à l'esprit bohème chic, tout en observant la faune et en écoutant les anecdotes de brousse des rangers, l'immersion se poursuit en prenant l’apéritif sous l’œil intrigué d’une autruche, avant de rejoindre sa table et goûter à une cuisine conviviale concoctée par le chef sud-africain Kobus Botha. Installé dans l'Hexagone depuis plusieurs années et à l’origine du Kobus braai, un barbecue XXL aux airs de locomotive, l’emblématique cuisinier à la carrure massive et au sourire espiègle propose un barbecue géant, mêlant plats typiques sud-africains – boerewors, bobotie, paps, chalalak - accompagnés de bœuf effiloché, de ribs et de saumon, tous cuits et fumés artisanalement à basse température, pendant des heures, dans son engin tout droit sorti d’un film.

Une expérience inédite, interdite aux moins de 12 ans, pour laquelle il faudra toutefois compter 115 euros par adulte et 75 euros par enfant, mais qui ne manquera pas de rappeler aux cinéphiles le long métrage de Sydney Pollack « Out of Africa ». Un film à (re)découvrir lui aussi cet été, en plein air, dans le cadre du festival de La Villette.