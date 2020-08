Les meilleurs cinémas en plein air à Paris

Il se passe plein de choses tout l'été à Paris, notamment pour les amoureux du grand écran, qui peuvent vivre leur passion au grand air. De nombreux cinémas éphémères s'installent en effet le temps d'une saison.

La Villette

Ce rendez-vous des cinéphiles en plein air est maintenant bien connu des Parisiens. Le thème de cette année tourne autour de la nature et fait écho aux semaines de confinement qu’ont connues les Français. De grands classiques sont au programme comme Out of Africa (dimanche 16 août), Le secret de Brokeback Mountain (jeudi 20 août) ou encore le Grand bleu (dimanche 23 août). C’est gratuit, mais il est recommandé de réserver. Et pour éviter les risques de contamination, le masque est de rigueur.

Cinéma en plein air, parc de la Villette, Paris 19e, jusqu’au 23 août

Cinéma en plein air au Bar à Bulles

Le rooftop du Moulin Rouge a lui aussi son grand écran. En association avec le magazine Sofilm, il propose une programmation très arty tout l’été. Rendez-vous tous les mercredis soir donc pour découvrir « une perle rare du 7ème art ». Les réalisateurs Julie Delpy, Lizzie Borden ou encore Philippe Katerine sont à l’affiche. La projection est gratuite, uniquement sur inscription. On pourra même siroter un cocktail du Bar à Bulles en regardant son film installé dans une chaise longue.

Le Bar à Bulles, 4 Cité Véron, Paris 18e, jusqu’au 10 septembre

Gare aux Docs

Il se passe décidément beaucoup de chose sur la petite ceinture. A partir du 10 août, le festival Gare aux Docs rempile. Ce cinéma en plein air est installé à la REcyclerie, plus précisément sur les rails en marge de sa terrasse. En partenariat avec Imago, neuf documentaires sont annoncés sur des sujets qui touchent à l’écologie, la transition mais aussi la solidarité. Le premier s’intitule L’ours, simplement sauvage (lundi 10 août). Les inscriptions se font sur le site FB de la REcyclerie.

La REcyclerie, 83, bd Ornano Paris 18e, du 10 au 26 août 2020

L’Institut suédois

Pour clore l’été, l’Institut suédois propose deux projections dans son jardin les 28 et 29 août prochains. On constatera avec étonnement que les films sont... suédois. Le premier rend hommage à Fifi Brindacier avec un film consacré à la jeunesse de l'autrice qui l'a créée : Astrid Lindgren. L’entrée est libre dans la limite des places disponibles. Elle se fait dès 20h30 par les grilles du jardin au 10, rue Elzévir.

Institut suédois, 11, rue Payenne, Paris 3e, les 28 et 29 août

Projections en plein air dans le 10e

A deux pas de la place du Colonel Fabien, un cinéma éphémère en plein air propose une programmation jeune public en ce mois d’août. Samedi 8 août, on découvrira Wallace et Gromit et le lapin garou et le 28 août L'île aux chiens de Wes Anderson, où il est notamment question d’une épidémie de grippe canine.

Place Robert Desnos, quartier Grange aux Belles, Paris 10e, le 8 août et le 28 août