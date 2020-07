Cinéma en plein air à La Villette : voici les 5 films à ne pas manquer

Ayant pour thème cette année la nature et les grands espaces, le Festival de cinéma en plein air de La Villette, à Paris, se tiendra du 22 juillet au 23 août. Voici notre sélection des cinq films à ne pas manquer pour rire, frissonner ou pleurer.

Pour les passionnés de comédie : «Le grand bain» (22 juillet)

Feel good movie entre humour et mélancolie, ce premier long-métrage de Gilles Lellouche, avec Guillaume Canet, Philippe Katerine, Mathieu Amalric, Benoît Poelvoorde, Jean-Hugues Anglade, Leïla Bekhti et Virginie Efira, raconte l’histoire d'une bande de mecs de quarante ans complètement déprimés qui retrouvent le goût de vivre en s’essayant à la natation synchronisée. La comédie prend le contrepied de la masculinité triomphante, avec ses personnages qui n’ont pas vraiment le physique de leurs ambitions, et qui osent se lancer corps (flasques) et âmes (flétries) dans cette discipline d'habitude réservée aux femmes.

Pour les fans d’action : «Mad Max : Fury Road» (24 juillet)

Présenté en avant-première et hors compétition au Festival de Cannes en 2015, «Mad Max : Fury Road» a démontré que l’Australien George Miller pouvait réinventer le genre, trente ans après le dernier volet de sa saga post-apocalyptique. Dans ce quatrième chapitre, avec au programme du sang, du sable et des courses-poursuite impressionnantes, l’acteur Tom Hardy réussit à nous faire oublier Mel Gibson qui interprétait le héros depuis le début, en 1979. Il partage l’affiche avec Charlize Theron qui ose la boule à zéro pour incarner l’Impératrice, prête à sauver les femmes dans le désert. Le film a été récompensé de six Oscars.

Pour les amateurs de frissons et d'espionnage : «La mort aux trousses» (9 août)

Datant de 1959, c'est l’un des plus grands succès du maître du suspense, Alfred Hitchcock. Il est inspiré de l’histoire vraie du professeur basque Jésus de Galindez qui a mystérieusement disparu à New York, enlevé en pleine rue, en mars 1956. L’acteur Cary Grant interprète Roger Tornhill, directeur d’une agence de publicité, qui est kidnappé après un malentendu, les ravisseurs le prenant pour l’espion George Kaplan. Réussissant à s’échapper, il essaie de trouver de l’aide auprès de la police, laquelle ne croit absolument pas à son histoire. Pire, elle l’accuse d’être l’auteur d’un meurtre. Une chasse à l’homme commence, et pour Roger Tornhill, une incroyable quête de la vérité.

Pour les aventuriers romantiques : «Out of Africa» (16 août)

Les mouchoirs seront de sortie pour cette romance inoubliable entre Meryl Streep et Robert Redford et filmée par Sydney Pollack. Dans ce film adapté du roman autobiographique «La Ferme africaine», l’actrice incarne la Danoise Karen Blixen qui ne pouvant épouser son amant, décide de s’unir avec le frère de ce dernier, et de le suivre au Kenya.

Baronne dans cette colonie britannique, la jeune femme s’émancipe, se bat auprès des tribus africaines et se lance dans la culture des caféiers. Elle tombe sous le charme de Denys Finch Hatton, un séduisant chasseur et aventurier. Ce classique du 7e art a reçu sept Oscars, dont ceux du meilleur film et du meilleur réalisateur, en 1986.

Pour les accros de fantasy : «Le seigneur des anneaux : le retour du roi» (22 août)

Comme l’œuvre littéraire de Tolkien dont elle est inspirée, la saga cinématographique compte trois volets. Signée par Peter Jackson, elle a commencé en 2001 avec «Le Seigneur des anneaux : la communauté de l'anneau». Elle s’est ensuite poursuivie par «Le Seigneur des anneaux : les deux tours» en 2002, puis «Le Seigneur des anneaux : le retour du roi» en 2003. Ce dernier épisode offre des scènes de bataille épiques qui méritent d’être vues sur grand écran, et de surcroît en plein air, la tête sous les étoiles.

A noter que cette année, en raison de la crise sanitaire, il sera nécessaire de réserver sa place en amont pour pouvoir installer son plaid ou son transat et profiter d'une projection. Les inscriptions se feront sur le site lavillette.com, chaque lundi de chaque semaine, à partir du lundi 20 juillet, à 11h.