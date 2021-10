Une start-up propose d'imprimer son QR Code sur... des cartes Pokémon

Des pass sanitaires revisités sur des cartes Pokémon ont fait leur apparition sur les réseaux sociaux ces derniers jours.

Le concept est venu d'un groupe d'amis qui souhaitait rendre le pass sanitaire plus amusant. Le QR code du pass sanitaire est ainsi apposé sur une carte Pokémon, FBI ou encore Jurassic Park.

Après avoir confectionné des cartes pour eux, ils ont remarqué que l'idée plaisait beaucoup quand ils présentaient leur pass.

«Au début, c’était une blague entre nous. On s'est dit que tant que le pass sanitaire était là, autant en faire un truc drôle, autant faire rigoler les gens et rigoler nous-même»,a expliqué l'un des concepteurs au HuffPost. «Ça faisait tellement rigoler ceux qui scannaient nos pass ! Deux fois sur trois, on nous demandait d’où ça venait, où en trouver».

Du rire au business

A tel point que l'idée de les commercialiser n'a pas tardé pas à germer dans leur tête. Si les trois copains préfèrent rester dans l'anonymat, leur concept fait un véritable carton, indique encore le HuffPost. Le groupe d'amis a les idées et le design, et ils confient la réalisation à un autre ami graphiste.

La beauté de mon Pass Sanitaire je veux rien entendre. pic.twitter.com/jBFoHvTvCC — French Lara Croft (@StarkIndustrie_) October 15, 2021

Ils ont ainsi créé ces cartes en PVC format carte bleue qu'ils impriment eux-mêmes, et ont lancé un site sur lequel ils vendent la carte personnalisée à 15 euros. En quelques jours, ils ont reçu une centaine de commandes, grâce, notamment, au buzz sur les réseaux sociaux.