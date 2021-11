Royaume-Uni : elle accouche d’un bébé de 6,7 kilos

Un joli gabarit ! Une Britannique a récemment donné naissance à son quatrième enfant, un bébé de 6,7 kilos.

La maman, Cherral Mitchell, a raconté à The Independent à quel point l’accouchement, le 28 octobre dernier, a été épique. «Nous ne pensions pas qu’il allait être aussi gros. Tout le monde n’arrêtait pas de rire quand sa tête est sortie», explique-t-elle, avec humour. La Britannique confie également son soulagement d’avoir été aidée par deux sages-femmes et d’avoir eu une césarienne pour mettre au monde Alpha.

Conséquence d'un diabète gestationnel

Selon les médecins, le nourrisson pesait un tel poids en raison d’un diabète gestationnel, diagnostiqué tardivement à la maman.

Ce syndrome, lié à la grossesse, est une intolérance au glucose qui se traduit par une augmentation de la glycémie. Les conséquences peuvent être nombreuses et dangereuses pour la maman et pour le bébé. Pour ce dernier, le diabète gestationnel occasionne bien souvent une macrosomie fœtale, soit un poids de naissance supérieur à 4 kilos.

Selon The Independent, il s’agit du troisième plus gros nouveau-né du pays. Les deux premiers, nés en 1992 et 2013, pesaient respectivement 7,13 et 7 kilos. On reste loin du record mondial, enregistré par le Guinness, avec un Italien né en 1955 et pesant... 10,2 kilos !