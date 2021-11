House of Gucci : la luxueuse villa bientôt en location sur Airbnb

Avec son casting cinq étoiles et son intrigue au parfum de scandale, «House of Gucci» s'est imposé comme le film du moment. Et les producteurs comptent bien surfer sur la vague.

Pour se rêver en héritier de la célèbre maison italienne, la villa Balbiano, utilisée dans le long-métrage, propose un séjour d'une nuit le 30 mars 2022. La réservation pourra être effectuée sur Airbnb le 6 décembre.

La villa Balbiano sert de résidence à Aldo Gucci (Al Pacino) dans le drame de Ridley Scott. Mais avant d'être un décor, ce luxueux manoir est un véritable symbole en Italie.

Situé à proximité du lac de Côme, à cinquante kilomètres au nord de Milan, il a été construit à la fin du XVIème siècle par le cardinal Tolomeo Gallio. Il a ensuite été embelli par le cardinal Angelo Maria Durini, qui y a organisé de nombreux banquets et réceptions.

Six suites de luxe

Dans le détail, les voyageurs auront accès aux trois premiers étages de la villa. Ils séjourneront dans l'une des six suites conçues par l'architecte Jacques Garcia. Ils auront également accès à une piscine extérieure, un hangar à bateaux et une jetée privée.

A l'intérieur du manoir, ils pourront contempler les nombreuses fresques et oeuvres d'art, et bénéficier d'un superbe front de mer. Airbnb promet «des vues à couper le souffle sur le lac de Côme», «un style sans précédent» et «une beauté saisissante».

Prix du séjour : 1.000 euros. Peut-être vaut-il mieux se contenter d'admirer la villa Balbiano sur grand écran, «House of Gucci» étant à l'affiche depuis ce 24 novembre.