Réforme des retraites : Mario Kart, GTA… des blocages organisés dans les jeux vidéo

Des opposants à la réforme des retraites ont manifesté leur mécontentement en organisant des rassemblements… dans des jeux vidéo. Des gamers ont bloqué la place de la Concorde sur Mario Kart, ou encore organisé une manifestation de gilets jaunes sur GTA.

Des gamers engagés. Alors que le gouvernement a adopté la réforme des retraites en ayant recours au 49.3, certains opposants ont manifesté leur mécontentement d’une manière plutôt originale. Ces derniers ont organisé des rassemblements dans plusieurs jeux vidéo comme Mario Kart, GTA ou encore Animal Crossing.

Blocage de la place de la Concorde à Paris, en direct de Mario Kart 8 Deluxe ! pic.twitter.com/l5TZJ3wtuk — Mister Flech (@MisterFlech) March 20, 2023

Pour protester contre l’interdiction de manifester sur la place qui mène à l’Assemblée nationale, décidée le 18 mars par la préfecture de police de Paris, un célèbre youtubeur, Mister Flech, fan de jeux vidéo et créateur du jeu de société Warrows et du manga Game Explorers, a décidé d’organiser sa propre manifestation, en direct depuis sa Nintendo.

Le gamer a ainsi détourné une extension du jeu Mario Kart 8 Deluxe intitulée «Promenade à Paris» et s’est rassemblé en ligne avec 11 autres joueurs autour de la place de la Concorde. Une initiative bon enfant qui avait pour but de faire rire sa communauté, et l’objectif est atteint puisque la vidéo a été visionnée plus de deux millions de fois.

Des gilets jaunes dans GTA

D’autres manifestations virtuelles ont été repérées par des internautes, comme dans Animal Crossing, Grand Theft Auto (GTA) ou encore Splatoon, où des joueurs se sont rassemblés en ligne pour organiser des protestations 2.0.

Des actions qui rappellent celle d’il y a quatre ans, en plein mouvement des gilets jaunes, où des gamers avaient déjà détourné le jeu GTA en érigeant des barrages et en faisant porter des gilets jaunes à leurs personnages qui se confrontaient aux forces de l’ordre.