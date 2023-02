Ces deux jeux vidéo indés devraient marquer 2023

Les jeux de plates-formes indés ont encore une belle aura auprès des joueurs. Présentés en avant-première par les équipes Xbox, The Last Case of Benedict Fox et Planet of Lana s'affichent déjà comme deux titres incontournables du genre en 2023.

Dans la galaxie du jeu vidéo, la scène dite indépendante (réalisé par des équipes de taille modeste) reste très active. Dans le monde entier, des centaines de studios composés parfois d’une seule personne, s’activent pour donner vie à des titres dont certains feront date. Journey, Limbo, Don’t Starve, Undertale, Celeste ou plus récemment Stray font partie de ces «petits» jeux devenus cultes. On en compte des dizaines d’autres depuis des années.

Autant dire, que tous les adeptes de jeux vidéo guettent avec une attention particulière ces productions. Nous avons pu assister en avant-première à une présentation orgnisée par les équipes Xbox pour deux futures sorties très attendues : The Last Case of Benedict Fox et Planet of Lana.

The Last Case of Benedict Fox

Imaginé et réalisé par la petite équipe polonaise de Plot Twist (une trentaine de personne), The Last Case of Benedict Fox nous emmène dans une enquête sur un double meurtre et une disparition en compagnie d’un détective pas comme les autres. En effet, celui-ci possède un compagnon démon grâce auquel il peut explorer la mémoire des morts. Dans la droite lignée de ce qu’on appelle les «metroidvania», le titre mêle action et plates-formes dans un univers magnifique inspiré par la mythologie lovecraftienne et les romans noirs.

Entre le monde réel et les limbes, Benedict Fox arpente des zones peuplées de créatures sinistres au design parfois complètement fou. Grâce à quelques pouvoirs magiques (que l’on se fait tatouer) mais aussi quelques armes, on peut se défaire de ces adversaires. Les phases d’exploration, oscillent entre plates-formes et énigmes, alors que le personnage part en quête d’indices nécessaires à l’élucidation de son enquête.

Armé de sa lampe torche, Benedict Fox peut traverser des zones sinistres et dangereuses en temps limité (la lumière ne durant que quelques secondes). Une variété de lieux sublimes et de situations qui augurent une aventure riche et rythmée dans laquelle on a déjà hâte de se lancer.

The Last Case of Benedict Fox, le 27 avril sur Xbox Series S/X et PC, aussi sur le Game Pass.

Planet of Lana

Avec son look de dessin animé inspiré par les oeuvres du studio Ghibli, Planet of Lana est qualifié par ses créateurs, les Suédois de Whishfully Studios, d’«aventure puzzle cinématique». Ici, les joueurs incarneront Lana, une jeune fille de onze ans partie secourir sa sœur aînée. Impossible de ne pas songer à des titres comme Limbo ou Inside, mais aussi «Flashback ou Another World», selon Adam Stjärnljus le directeur créatif. Dans ce jeu, l’héroïne se déplace sur un plan unique de gauche à droite de l’écran tout en devant résoudre des énigmes.

Accompagné d’une petite créature baptisée Mui, Lana doit à chaque écran ou presque, trouver le moyen de poursuivre sa progression. Les deux personnages devront s’entraider. Il faut ici bouger un tronc d’arbre pour permettre à Mui de traverser une mare, enlever quelques planches pour permettre à la petite créature de franchir un passage… Mais Mui peut aussi lui rendre la pareille en hypnotisant certaines créatures ou en déclenchant des mécanismes.

L’aventure est paisible, le rythme tranquille. Bercé par les compositions de Takeshi Furukawa (The Last Guardian), Lana et Mui progressent ensemble dans des paysages sauvages qui devraient faire preuve d’une belle variété si l’on en croit les développeurs. On avait déjà pu découvrir une démo jouable en août dernier puis 19 minutes du jeu en octobre. Cette nouvelle présentation vient confirmer tout le bien que l’on pense de ce jeu qui, au-delà de l’aventure en elle-même, délivre un message écologiste.

Planet of Lana, courant 2023 sur Xbox Series X/S et PC.