Couronnement de Charles III : le nom et le portrait des chevaux qui tireront le carrosse ont été dévoilés par Buckingham

Buckingham Palace a partagé le nom et les photographies des huit chevaux qui tireront les deux carrosses qu’emprunteront le roi Charles III et la reine Camilla à l'occasion de leur couronnement demain samedi 6 mai.

Ils ont droit à leur heure de gloire. Alors que la famille royale entretient une véritable passion pour les chevaux, le palais a dévoilé le nom et les portraits des huit «Windsor Greys» qui tracteront le carrosse du roi et de la reine demain samedi 6 mai, lors de la procession qui les conduira du Palais à Westminster Abbaye avant de rejoindre, à nouveau, le palais pour le célèbre salut au balcon.

«Icône, Shadow, Milford Haven, Echo, Knightsbridge et Tyrone vont tirer Diamond Jubilee State Coach», un carrosse moderne et confortable, sur le chemin de l'abbaye de Westminster, a ainsi fait savoir le Palais.

Meg, doyenne du cortège du haut de ses 18 ans, et Newark, plus jeune cheval de la procession âgé de 7 ans, vont rejoindre leurs camarades d'écurie pour tracter au retour le Gold State coach, un carrosse doré vieux de 260 ans, qui transporte les souverains britanniques lors des grands événements, a par ailleurs poursuivi le palais.

Meet the horses!





Icon



Shadow



Milford Haven



Newark



Echo



Knightsbridge



Meg



Tyrone





These eight ‘Windsor Greys’ will be centre-stage on Saturday as they pull the Gold State Coach in the #Coronation procession: https://t.co/PgcD5xaGrk pic.twitter.com/4nF2SSaVv3

— The Royal Family (@RoyalFamily) May 4, 2023