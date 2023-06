Chien le plus laid 2023 : voici Scooter, le grand vainqueur de la compétition

Scooter, un Chinois à crête âgé de 7 ans, a remporté le concours du chien le plus laid de l’année 2023 ce vendredi 23 juin. Il a reçu la somme de 1.500 dollars.

Crête blanche et langue pendante en permanence… Un Chinois de 7 ans dénommé Scooter a remporté, ce vendredi 23 juin, le concours de renommée mondiale organisé à Petaluma, en Californie, du chien le plus laid de l’année 2023. Avec ce sacre, l'animal remporte la somme de 1.500 dollars, soit environ 1.400 euros, et un trophée. Il succède ainsi à Happy Face, vainqueur de l’édition 2022.

Hormis cette victoire, Scooter a une histoire incroyable. Ce chien est né avec des pattes arrière déformées. Ses articulations et ses jambes sont à l'envers. A sa naissance, un éleveur l'a confié au service de contrôle des animaux de Tucson, en Arizona, pour qu'il soit euthanasié. Il a par la suite été sauvé par le groupe de sauvetage Saving Animals From Euthanasia (SAFE), d'après la NBC.

C’est alors qu’un membre du groupe a décidé de l’adopter et de le garder. Pendant ces sept ans, Linda Celeste Elmquist a pris soin du chien en l’emmenant notamment à ses rendez-vous médicaux avant de l’adopter définitivement récemment.

Scooter marche sur ses pattes avant depuis qu'il est né et, en vieillissant, il se fatigue facilement, selon sa propriétaire. Pour se reposer, il s'assoit sur ses pattes arrière en les utilisant comme un trépied.

Carlos Barria/Reuters

«Son handicap ne l'a pas empêché de mener une vie de locomotion sur ses deux pattes avant. En se balançant d'un côté à l'autre, il franchit les obstacles telles que les pierres, les bordures ou encore les marches», peut-on lire dans sa biographie.

Le concours du chien le plus laid vise à promouvoir l'adoption de chiens, en mettant en avant des animaux exceptionnels qui ont surmonté l'adversité tout en célébrant leurs imperfections uniques.