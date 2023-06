Chiens : voici les 10 noms les plus populaires en France en 2023

Les chiens sont des compagnons fidèles et font partie intégrante de nombreuses familles en France. Aussi, choisir son nom est une décision importante pour de nombreux propriétaires.

À l'occasion de la 5e édition de la Semaine de l'identification nationale des animaux, l'I-CAD partage de nombreuses données sur les races et les prénoms de nos compagnons à poils.

En 2023, les noms les plus populaires pour les chiens sont : Maya, Nala, Lucky, Ruby, Naya, Nina, Simba, Max, Filou et Roxy. En 2022, les noms les plus donnés aux chiens étaient, dans l'ordre : Tina, Tokyo, Tango, Tao, Thor, Tess, Tara, Tyson, Taiga et Twix.

La Semaine nationale de l'identification des chiens et chats, organisée par l'I-CAD, vise à sensibiliser les propriétaires aux enjeux de l'identification. Cet événement vise à informer le public des avantages liés à l'identification et à encourager les propriétaires français de chats et de chiens non-identifiés à faire identifier leurs animaux.

Pour rappel, c'est une obligation légale en France, selon l'article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime. L'identification est aussi le premier acte d'une adoption responsable. Enjeu de bien-être animal, l'identification des animaux de compagnie les protège également en augmentant les chances de retrouver leur détenteur s'ils sont perdus ou volés.