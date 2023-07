Sécheresse : cette commune du Sud décide de repeindre les pelouses en vert

Face à la sécheresse, le maire de Mandelieu-la-Napoule ne se laisse pas abattre et a annoncé ce mercredi sur son compte Twitter qu’il va repeindre les ronds-points. L’herbe brûlée par le soleil c’est terminé, place à une pelouse plus verte qu’un terrain de golf.

Le niveau des nappes phréatiques s’est encore dégradé ces deux dernières semaines en France et 22 départements sont dorénavant en alerte rouge. La sécheresse limitant l’utilisation de l’eau sur la Côte d’Azur, les villes ont décidé de ne plus arroser certains de leurs espaces verts. Pour masquer les dommages esthétiques que cela occasionne, la municipalité de Mandelieu-la-Napoule (Alpes-Maritimes) a choisi de repeindre la gazon brûlé de ses ronds-points.

Le maire de la ville, Sébastien Leroy, l'a annoncé ce mercredi sur son compte Twitter, vidéo à l'appui. Une décision qui divise les habitants. Si certains considèrent la coloration artificielle du gazon comme quelque chose de contre-nature, d’autres sont heureux de voir leur rond-point à nouveau verdoyant.

Je vous présente une innovation assez insolite et vertueuse que nous sommes la première ville à déployer sur la Méditerranée grâce à une start-up de #Mandelieu ! Nous « peignons » le gazon desséché par la sécheresse grâce à une technologie 100% bio à base d’algues. pic.twitter.com/vwai3Yk46U — Sebastien LEROY (@SebastienLeroy_) July 26, 2023

Une technologie 100% bio à base d’algues

Le maire de la ville rassure les riverains et les internautes sur Twitter en expliquant qu’il ne s’agit pas de «peinture mais (d’)une sorte d’engrais coloré grâce aux algues». En plus de les aider à retrouver leur beauté, cette solution «sans danger pour l’homme et l’environnement» offre aux espaces verts de précieux nutriments naturels et une protection contre la chaleur.

La technique, inventée outre-Atlantique en Californie, est déjà utilisée régulièrement dans le milieu du sport, dans le rugby et le golfe notamment. En ce qui concerne Mandelieu-la-Napoule, c’est l’entreprise locale Biossays, spécialisée dans les solutions de biocontrôle respectueuse de l’environnement, qui a développé cette technique de coloration. Le coût: 30 centimes au mètre carré, soit 500 euros pour un rond-point comme celui de la vidéo.