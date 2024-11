Il devient champion de Scrabble en français et en espagnol, mais ne parle aucune des deux langues

Le 11 novembre dernier, Nigel Richards, un néo-zélandais mordu de Scrabble, est devenu champion du monde du jeu version espagnole. Il avait déjà remporté, à cinq reprises, le championnat du monde de Scrabble francophone. La particularité du joueur : il ne parle aucune des deux langues jouées. Voici quel a été son secret.

Une prouesse comme on en voit rarement. En début de semaine, un Néo-Zélandais nommé Nigel Richards, âgé de 57 ans, est devenu champion du monde de Scrabble hispanophone, version duplicate. Précédemment, l’homme avait déjà remporté, à quatre reprises, le championnat du monde de Scrabble anglophone et cinq fois le francophone. Et si l’on parle de prouesse, c’est surtout parce que Nigel Richards ne parle ni français, ni espagnol.

Comme le révèle Jean-Baptiste Morel, rédacteur en chef d’Actu.fr, sur son compte X, l’idée de Nigel Richards de se mettre un tel défi lui est venue en 2015, après qu’il a trouvé une certaine facilité à remporter ce même titre en anglais déjà trois fois.

On est le 11 novembre, et il se passe à nouveau ce jour un truc dingo dans le monde du #Scrabble. Je vous raconte.



Promis, vous allez avoir de quoi discuter au repas avec la belle-famille. Vous savez peut-être déjà une partie de l'histoire, mais sûrement pas tout.#Thread — JB Morel (@JB__Morel) November 11, 2024

Le Scrabble espagnol comporte quatre fois plus de mots valides que le français

Alors comment a fait le joueur néo-zélandais pour devenir champion du monde de Scrabble d’une langue qu’il ne parlait pas ? Nigel Richards a tout simplement décidé… d’apprendre les deux dictionnaires par cœur. À noter que le dictionnaire espagnol comporte quatre fois plus de mots valides au Scrabble que le dictionnaire français.

Et en plus de s'être imposé face à Serge Emig, le joueur de Scrabble français originaire de Lille, Nigel Richards a également réussi l'exploit d'égaler le score de l’ordinateur à plusieurs reprises. Aujourd’hui, le palmarès du Néo-zélandais se résume à «quatre titres de champion du monde de Scrabble anglophones, dix titres francophones (champion et vice-champion, NDLR), et un titre hispanophone», a détaillé Jean-Baptiste Morel sur X.