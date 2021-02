PS5 : Suivez ici la conférence PlayStation en direct ce soir à 23h

Dès 23h (heure française), ce jeudi 25 février, Sony présentera une nouvelle conférence State of Play entièrement dédiée aux jeux à venir sur PS5. Alors que la console se fait désirer par de nombreux gamers en raison de stocks difficiles à approvisionner, la firme japonaise devrait détailler les hits à venir.

Cet événement se traduira par la présentation de plusieurs trailers durant une trentaine de minutes, a d'ores et déjà prévenu Sony. Le constructeur avance ainsi qu'il devrait y avoir des annonces et des extraits de jeu inédits autour de dix jeux à venir sur PS4 et PS5. Afin de suivre cet événement en direct, il suffit de vous référer à la vidéo ci-dessus, qui s'activera automatiquement à 23h.

Le State of Play revient ce jeudi 25 février à 23h00 ! Rejoignez-nous en direct pour de nouvelles infos infos et aperçus inédits de jeux à venir sur PS4 et PS5.





Tous les détails : https://t.co/NBGqu0LblO pic.twitter.com/1S9C44nunT — PlayStation France (@PlayStationFR) February 23, 2021

«Aucune annonce commerciale ou relative au matériel PlayStation ne sera faite durant cette émission. Nous souhaitons mettre l’accent sur les superbes jeux qui sortiront dans les mois à venir», précise d'ailleurs Sony. Le groupe japonais écarte ainsi toute présentation du futur casque PlayStation VR 2 dont il a récemment confirmé l'existence mais qui ne devrait pas voir le jour avant l'an prochain, voire en 2023.

Au menu de ce nouveau rendez-vous, les joueurs devraient en apprendre plus sur certaines exclusivités PS5, à l'instar de Ratchet & Clank : Rift Apart, Returnal et peut-être Gran Turismo 7 (dont la sortie est désormais prévue courant 2022). On espère également en découvrir davantage sur Horizon Forbidden Planet et God of War Ragnarok tous deux toujours officiellement attendus pour 2021.

A voir aussi