Golden Force : un jeu d'action en 2D nerveux et addictif

Toujours prompt à dégainer un jeu typé arcade pour honorer l’héritage de l’âge d’or des consoles 16-bit, les frenchy de Pixel Heart et Storybird Games viennent de publier Golden Force. Un jeu d’aventure qui fleure bon la nostalgie et qui nourrit l’ambition de satisfaire les fans de challenges relevés.

C’est d’ailleurs dans une 2D néo-rétro maîtrisée et bien ronde rappelant les grandes heures de la Super Nintendo et de la Game Boy Advance que l’on découvre un jeu indé réalisé pour l’amour du pixel. Golden Force, disponible sur PS4, Xbox One, Switch et PC, ne se perd part très longtemps en conjectures, ni en longues phases de dialogues, puisque le joueur est projeté dans l’action dès les premières secondes. On déboule donc à bord d’un navire pirate pour découvrir les trésors bien gardés de l’île du Muscle.

L’univers étant porté par une direction artistique inspirée avec une mise en scène tout en pixels qui flattent la rétine des amoureux des années 1990. L’animation de ce plateformer s’avère ainsi particulièrement réussie. Et, à l’image de ses héros qui se lancent corps et âme dans leur quête en s’accrochant à leurs armes blanches favorites, il faudra s’agripper à sa manette pour traverser sa quarantaine de niveaux particulièrement âpres mais au gameplay finement ciselé pour vous donner l’envie de vous dépasser.

L'influence des jeux Nintendo

«Le Level design du jeu est très influencé par les jeux Nintendo, comme Super Mario World. Nous voulions proposer une mécanique précise et la mettre dans des situations différentes, l’idée étant de surprendre le joueur, notamment dans les phases contre les boss qui évoluent à mesure que le duel progresse, afin de rendre les combats plus intenses», commentent Julien Rocca et Romain Dubuc, qui ont développé Golden Force et grands fans des Zelda, Castlevania, Mario et Sonic.

Les deux hommes se souviennent d’ailleurs que Golden Force était à la base conçu comme une démo technique qui a évolué vers un jeu plus complet. «Nous avions l’ambition de proposer un jeu du niveau technique de la Neo Geo, mais nous sommes redescendus à celui de la Super Nintendo afin d’inclure davantage de niveaux», soulignent-ils. Un héritage que l’on retrouve dans chaque idée de Golden Force où les clins d’œil sont nombreux.

Les niveaux souvent très courts présentent ainsi de nombreux défis à comprendre et à digérer pour en sortir vainqueur. Ici, il convient de renvoyer les boules d’énergies directement dans la face d’un boss grâce à son épée, là, notre héros doit sauter avec le bon timing sur différentes plates-formes, tandis qu’un système de parade doit être assimilé pour éviter les attaques répétées des ennemis. Les mouvements de notre petit corsair restent particulièrement soignés et il conviendra de les maîtriser dans leur ensemble sous peine de ne jamais parvenir à passer les premiers niveaux.

Garder son sang-froid

Préparez-vous psychologiquement car Golden Force se montre exigeant et les morts y seront répétées. «Notre conseil est de garder son sang-froid. L’usage du dash, qui permet de se propulser verticalement ou horizontalement est également important et certains l’oublient souvent. Car Golden Force est un jeu aérien. N’hésitez pas à fuir aussi, car ce peut-être la clé», conseillent Julien Rocca et Romain Dubuc.

Fort heureusement, la patience est une vertu et, comme à l’ancienne, il ne faudra pas avoir peur d’apprendre par cœur un niveau pour espérer brandir fièrement son épée et profiter de ses trésors avant d’enchaîner avec le niveau suivant. Ces entractes ne sont d’ailleurs pas à négliger, puisque notre pirate pourra y dépenser ses deniers chèrement acquis pour améliorer son équipement et ses attributs ajoutant une touche de RPG au jeu. Surtout, Golden Force se partage et le mode deux joueurs ouvre la voie à la coopération, ce qui décuple ici l'intérêt du jeu.

Avec Golden Force, et le tout récent et excellent Tanuki Justice, Story Bird Games se pose en héritier des jeux en 2D japonais de l’âge d’or des 16-bits. Chaque niveau, chaque sprite et chaque pixel respire les années 1990 et l’ambition de pousser les expériences qu’auraient pu nous livrer les consoles phares de cette époque. «En France, mais aussi en Espagne, il y a une forme d’école du game design qui s’inscrit dans cette volonté, l’idée étant de faire évoluer les vieux jeux», confie ainsi Julien Rocca. Un contrat rempli qui appel d’ailleurs d’autres projets ambitieux, puisque Story Bird Games s’attèle à d’autres suites de l’ère 16-bit. Un pur bonheur.

Golden Force, Just For Games, Pixel Heart et Storybird Games, sur Switch, PS4, Xbox One et PC.