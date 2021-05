Cloud Gaming : Blacknut lance son service sur iPhone

Les offres de Cloud Gaming s'installent sur les appareils Apple. Après Shadow, Stadia, Xbox Game Pass et Gamestream, la société Blacknut vient de lancer son service sous iOS.

Cette start-up bretonne, basée à Rennes, vient de mettre à disposition sa webapp permettant de jouer à un catalogue de plus de 500 jeux via une plate-forme capable de streamer les parties à la fois sur iPhone, mais aussi sur iPad, pour un meilleur confort d'utilisation. Ce service sur abonnement à 14,99 euros par mois permettant de fédérer jusqu'à 5 utilisateurs.

Si une option manette virtuelle permet de configurer des boutons sur les écrans, l'expérience la plus optimale reste de coupler une manette externe notamment Xbox One et PS4 avec le Bluetooth de son mobile ou de sa tablette. Blacknut précise que son catalogue contient des titres récents parus ces dernières années sur consoles et PC, mais aussi quelques «oldies» bienvenues.

Un catalogue diversifié

On y retrouve notamment des jeux familiaux comme Astérix et Obélix XXL Romastered, Epic Mickey 2 ou encore Lego Star Wars, mais aussi des jeux de tirs, de baston, d'aventure et des simulations pour les joueurs plus âgés, à l'instar des excellents Lords of the Fallen, Ride 4, Sherlock Holmes The Devil's Daughter, Styx ou WRC9.

En explorant le catalogue Blacknut, plutôt varié, nous avons également trouvé quelques pépites qui devraient réveiller la nostalgie des joueurs des années 1980-1990, puisque des titres commes PC comme Monkey Island 2, Arcade avec In the Hunt et Neo Geo comme Metal Slug (1, 2 et 3) ou encore The King of Fighters 98 sont bels et biens présents et émulés avec précision sur cette plate-forme. Balcknut explique avoir noué des partenariats avec divers éditeurs comme Square Enix, Deep Silver ou Gameloft.

Du côté de l'expérience, on retrouve une interface épurée à la manière de ses concurrents directs et il suffit juste de sélectionner un jeu pour le lancer. Il faut toutefois avoir un bon réseau wifi au sein de son domicile pour espérer enchaîner les parties sans accroc. Une exigence propre à la technologie du cloud gaming, toujours très gourmande en termes de données qui y transistent. Et si le service Blacknut peut être utilisé en 4G ou en 5G avec les mobiles compatibles, il reste pour l'heure recommandé de jouer avec un réseau wifi assez stable. Nos tests sur Stadia, Xbox Game Pass et Pleio demandant un réseau du même niveau.