Les meilleurs jeux vidéo de 2021

Porté notamment par le succès des PS5, Xbox Series X/S et Switch, le secteur vidéoludique enregistre toujours des chiffres records. Voici notre sélection des meilleurs jeux vidéo à ne pas manquer cette année sur consoles, PC et smartphones.

Il est à noter que cette sélection sera amenée à évoluer au fil des mois et sera donc régulièrement mise à jour au gré des coups de cœur de la rédaction de CNEWS et de notre partenaire Jeux Vidéo Magazine.

Resident Evil Village

Huitième épisode de la célèbre saga horrifique créée il y a 25 ans, Resident Evil Village nous propulse dans une sinistre bourgade d’Europe de l’Est. Ethan Winters, héros de cette aventure, va partir à la recherche de sa fille Rose, kidnappée par la mystérieuse mère Miranda et ses furieux acolytes.

D’emblée RE8 donne le ton avec des monstres qui surgissent de tous les côtés et un Ethan qui tire sur tout ce qui bouge. Vue à la première personne oblige, on a parfois l’impression de jouer à un FPS tant les gun fights sont nombreux. Le fusil à pompe est ici notre meilleur ami. On a parfois l’impression de jouer à Wolfenstein. Ce qui n’empêche pas ce nouvel opus de livrer un périple à l’atmosphère sombre, parfois étouffante. Une ambiance sublimée grâce aux décors de toute beauté avec, sur PS5 et Xbox Series X des effets de lumière ultra réalistes. Beau, intense, parfois gentiment flippant, cet épisode, tout en étant très orienté «action», s’avère vite prenant. Un shooter en mode «film d’horreur» plus qu’un survival horror.

Resident Evil Village, Capcom, sur Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5, PC et Stadia.

monster hunter rise

Longtemps confiné à l’Asie en général et au Japon en particulier, la saga, née en 2004, a connu un succès mondial en 2017 avec Monster Hunter : World sur PlayStation 4, Xbox One et PC avec plus de 16 millions de ventes. Fort de ce succès, l’éditeur japonais Capcom remet donc le couvert avec une toute nouvelle aventure cynégétique exclusive à la console de Nintendo. Difficile de ne pas être bluffé par la qualité graphique du jeu et cela, dès les premières minutes.

L’éditeur n’a pas joué la carte du recyclage même si la formule Monster Hunter reste quant à elle inchangée. On part ainsi en chasse, seul ou bien en groupe car le jeu se joue une fois encore en ligne, pour peu que l’on soit abonné au service Nintendo Switch Online, mais aussi en local.

Monster Hunter Rise fait partie de ces jeux vidéo qui demandent un véritable investissement personnel pour être apprécié. Le prix à payer en quelque sorte pour découvrir un univers incroyablement riche.

Monster Hunter Rise, Capcom, sur Switch.

Super mario 3D World

Nintendo poursuit les portages sur Switch des meilleurs jeux vidéo de sa mascotte. L'indétrônable moustachu vient accompagner ce mois de février avec Super Mario 3D World, un titre sorti sur Wii U en 2013 et qui s'offre un retour en fanfare avec, en bonus, une aventure inédite : Bower's Fury.

Pour les joueurs qui seraient passés à côté de ce jeu il y a quelques années, rappelons que Super Mario 3D World mixait le meilleur de la 3D donc et de niveaux pensés pour être explorés à la manière d'un monde en 2D. Un choix particulier qui place cet épisode à part dans la saga qui avait pris un virage très différent depuis l'inoubliable Super Mario 64 (1996).

Si certains joueurs avaient regretté de ne pas avoir eu droit à Super Mario 3D World dans la compilation Super Mario 3D All Stars parue en fin d'année dernière, voici leur attente enfin récompensée. Comme tout bon jeu Mario, cet opus méritait sa place dans la ludothèque Switch, alors que l'échec commercial de la Wii U n'avait pas offert le succès que ce jeu aurait mérité. De retour en 2021, Mario est donc en pleine forme dans un jeu riche et convivial qui se paie même le luxe de s'offrir une histoire inédite par le biais du très réussi Bowser's Fury. Un bon moyen de patienter avant un prochain opus des aventures du moustachu à la salopette bleue.

Super Mario 3D World + Bowser's Fury, Nintendo, sur Switch.

it takes two

Vous ne supportez plus votre moitié ? It Takes Two vous invite à renouer avec elle le temps d’une aventure drôle, intense et intelligente. Souvenez-vous, c’est aussi comme ça qu’elle aussi vous la voyiez avant… A chacun sa spécialité. Après Brothers A Tale of Two Sons (2013) puis a Way out (2018), l’artiste Josef Fares livre une nouvelle et étonnante aventure qui commence avec un couple décidé à se séparer. Un jeu original qui ne peut se jouer… qu’à deux.

May et Cody forment un couple épuisé au bord de la crise de nerf. Ils n’en peuvent plus de cette vie de couple qu’ils subissent plus qu’autre chose. Leur petite fille, Rose, ne veut pas, comme tous les enfants, que ses parents divorcent. Avec la complicité d’un livre magique, le Livre de l’amour, celle-ci va tenter de rabibocher ses parents d’une étrange façon. Quelques larmes versées vont suffire à transformer les parents désabusés en poupée de bois et de chiffon précipitées dans un univers démesuré.

Placé sous le signe de l’entraide et de la coopération, It Takes Two permet à deux joueurs/joueuses de vivre une expérience à part en créant un véritable lien entre les deux protagonistes. Sans être inédit, le concept a ici le mérite d’être parfaitement dosé et de se renouveler de façon intelligente et amusante.

It Takes Two, Electronic Arts, sur PS4, Xbox One et PC (également compatible PS5 et Xbox Series X/S).

the medium

Quand des spécialistes des jeux vidéo d’épouvante proposent une aventure exclusive aux Xbox Series X/S, le résultat donne forcément froid dans le dos. The Medium est un titre exclusif aux nouvelles consoles Xbox Series X/S et au PC.

L’aventure commence à la fin des années 90, à Cracovie (en Pologne), dans une petite entreprise de pompes funèbres. C’est là que Marianne dit adieu à son père adoptif. C’est aussi là que le joueur comprend que la jeune femme possède certains pouvoirs. Elle peut en effet communiquer et se déplacer dans le monde des esprits. Une capacité qui, à l’écran se traduit par certains passages où l’action est visible simultanément sur les deux plans. Original.

Une fois encore, Bloober Team trace à grand traits les sombres desseins et ressorts de l’âme humaine pour une aventure parfois glaçante mais néanmoins séduisante qui a d’ores déjà séduit de très nombreux joueurs à travers le monde. Il se hisse sans complexe dans le top des meilleurs jeux vidéo de l'année.

The Medium, Bloober Team, sur Xbox Series X/S et PC.

persona 5 strikers

Disponible sur PS4 et Switch, Persona 5 Strikers nous embarque toujours à Tokyo où l'on retouve l'ensemble des héros de Persona 5 Royal (2020) qui ont mené à bien leur quête au sein d'un monde parallèle qui «polluait» la cité japonaise, dénonçant le vice, la corruption et le crime qui venaient hanter notre monde réel.

Si les fans de Persona 5 retrouveront rapidement leurs marques, Atlus a toutefois imaginé cette suite dans un autre cadre de gameplay, puisque l'éditeur a sollicité les équipes de Koei Tecmo pour nous offrir un titre orienté action. Comprenez que les combats passent ici en temps réel et lorgnent davantage du côté du beat them all, face à une horde d'ennemis.

Devenu l'un des jeux vidéo de référence pour tous les fans de J-RPG, Persona 5 s'offre avec Strikers une suite excellente, à même de séduire un nouveau public de curieux habitués à plus d'action. Il faudra toutefois s'investir pour en apprécier ce nouveau scénario, construit comme un road trip sous acides, avec ses démons pop et son monde branché, véritable chronique sociale de notre époque connectée.

Persona 5 Strikers, Atlus, sur PS4 et Switch.

Nier Replicant

NieR Replicant ver.1.22474487139... Présenté sous son nom complet, le nouveau J-RPG de Square Enix intriguera celles et ceux qui n'en ont jamais entendu parler. Et pourtant, les joueurs aguerris attendaient de pied ferme cette nouvelle version d'une aventure lancée en 2010.

Quid de ce chiffre imprononçable diront certains ? Vous devez juste retenir qu'il s'agit de la racine carré de 1.5, une facétie des développeurs qui entendent offrir un remake d'ampleur à cet excellent titre qui a fondé la légende de la saga NieR et dont le plus populaire (et récent) NieR:Automata a su magnifier le concept en 2017. Un remake ? Oui mais pas une simple refonte graphique. NieR Replicant version 2021 étoffe ses dialogues, élargit son bestiaire et réinterprète de brillantes compositions musicales, avant de s'offrir une fin alternative encore inédite.

Accueilli comme un objet vidéoludique non-identifié lors de sa sortie il y a onze ans déjà, NieR s'offre une version à la hauteur de sa renommée. Le succès international de NieR:Automata aidant, il apparaissait comme évident de réhabiliter un titre d'une telle envergure.

NieR Replicant ver.1.22474487139..., Square Enix, sur PS4, Xbox One et PC.

returnal

Dans la mouvance des jeux vidéo dits «exigeants», Returnal propulse le joueur dans un univers SF mystérieux où la mort guette à chaque instant. Eprouvant et grisant à la fois…

Tout commence par un crash. Celui de Selene et de son vaisseau spatial Hélios, quelque part sur l’étrange exoplanète Atropos. Le point de départ d’une aventure qui prend la forme jeu d’action mâtinée de thriller de science-fiction. Le site de ce crash n’aura très vite plus aucun secret pour le joueur qui va y retourner encore et encore, inlassablement, pour mieux repartir explorer la mystérieuse planète.

Car, comme cette exclusivité PlayStation 5 le laisse (aussi) sous-entendre on revient très souvent, après chaque trépas, à ce point de départ. Returnal suit la tendance de ces titres où l’on meurt à répétition. Aventure aux inspirations multiples, Returnal parvient à faire la démonstration de sa propre singularité. Difficile, dur mais juste, le titre d’Housemarque propose un challenge vite grisant pour peu qu’on parvienne à s’accrocher et à recommencer et recommencer encore le même passage, le même combat… Jusqu’à atteindre une espèce de perfection salvatrice.

Returnal, Sony, sur PS5.

Outriders

Fresque SF épique, Outriders emmène les joueurs aux confins de la galaxie afin d’y livrer, seul ou avec deux acolytes, des combats spectaculaires. Après plusieurs décennies passées à travers l’espace, les derniers survivants de la Terre atteignent la planète Enoch. Un lieu où l’humanité pourrait renaître de ses cendres. Mais les choses ne vont pas se passer comme prévu… A peine arrivés les colons se trouvent confrontés à un environnement hostile mais aussi à d’étranges tempêtes magnétiques. Pris au cœur de celles-ci, certains d’entre eux vont développer des aptitudes surnaturelles et devenir les Outriders. Ils découvrent alors qu’un mystérieux signal est émis quelque part sur la planète et décident d’en trouver l’origine…

Outriders est avant tout un jeu de tir grand spectacle. De quoi se créer un combattant sur mesure avant de partir au combat et «foncer dans le tas». Un concept simple et explosif qui pourrait faire du bien après ces journées plus ou moins confinés.

Outriders, Square Enix, sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et Stadia.

Fantasian

Avec Fantasian, Apple a donné carte blanche à Hironobu Sakaguchi (père de nombreux épisodes de Final Fantasy) et à son studio Mistwalker pour offrir un véritable J-RPG aux abonnés d'Apple Arcade. Son originalité ? Le jeu et ses décors ont entièrement été conçus sur la base de dioramas, ces scènes et paysages miniatures que les amateurs de maquettes connaissent bien. Sakaguchi et ses équipes ont en effet presqu'entièrement réalisé le monde de Fantasian en s'appuyant sur ce principe ce qui offre un monde virtuel très photo-réaliste puisque tout y été conçu à la main.

Fantasian nous amène à découvrir le destin de Leo, un héros amnésique qui se réveille dans une cité mécanique emplie de mystères. Si les mécaniques de jeu restent classiques dans leur ensemble, Fantasian reste dynamique et entraînant et se révèle être un excellent titre dans la catégorie jeux de rôle sur la plate-forme d'Apple.

Fantasian, Mistwalker/Apple, sur iPhone, iPad, Apple TV et Mac via l'abonnement Apple Arcade.

NARITA BOY

Attendu depuis 2017, Narita Boy a fait l'effet d'une petite bombe lors de son lancement officiel fin mars sur consoles et PC. Dans ce jeu d'action, teinté de plates-formes, un pixel art éblouissant donne à s'aventurer dans les entrailles d'un programme informatique menacé par un virus.

A la manière du film Tron (1982), les développeurs dématérialisent un jeune gamer pour l'envoyer dans un monde virtuel où un petit peuple numérique attend d'être délivré de LUI, nom donné au grand méchant virus qui les menace. Vous incarnez alors l'élu, en la personne de Narita Boy, qui - à la manière de Neo dans Matrix- devra sauver l'univers. Si cette fable faussement philosophique pourra en amuser certains, c'est surtout dans sa progression que ce jeu laissera un bon souvenir aux joueurs qui s'y essaieront. Un jeu qui, sans être révolutionnaire, profite d'une ambiance intéressante et soignée.

Narita Boy, Team17, sur Switch, Xbox One et Series X/S, PS4 et PS5, PC et Mac.

TANUKI JUSTICE

Dans la grande lignée des jeux vidéo dédiés aux ninjas que sont Shinobi, Ninja Gaiden ou encore Ninja Spirit, le Français François Pérez, alias Wonderboy Bobi, vient de publier une nouvelle perle du genre : Tanuki Justice. Un jeu dans la plus pure tradition arcade qui offre un challenge remarquable sur Switch et PS4, comme l'expliquait déjà notre test complet.

Tanuki Justice est un jeu sensible et animé par la passion de son développeur qui n'a d'autre prétention que de divertir durant de courtes parties, qui resteront si intenses que vous y reviendrez régulièrement, ne serait-ce que pour faire péter le high-score ou vous prouver que vous n'avez pas perdu la main. On salue également son mode deux joueurs bienvenu pour partager des parties endiablées.

Tanuki Justice, Pixel Heart, sur PS4 et Switch.