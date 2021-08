Chine : les ados ne peuvent plus jouer que 2 heures par jour au jeu vidéo «Honor of Kings»

Les autorités chinoises ont choisi de resserrer les visses autour des jeux vidéo. En ligne de mir le jeu phare de Tencent, Honor of Kings, auquel les mineurs n'auront plus le droit de jouer que deux heures par jour et seulement une heure en période scolaire.

Qualifiés récemment d'«opium mental» par le quotidien national Economic Information Daily, les jeux vidéo font actuellement l'objet de mesures contraignantes dans l'empire du milieu qui cherche à réguler leurs usages. Après avoir imposé une interdiction de jouer entre 22h et 8h aux enfants et aux adolescents, Pékin a choisi de viser particulièrement le groupe Tencent, géant chinois du jeu vidéo.

Dans le viseur, le jeu Honor of Kings, qui rassemble plusieurs dizaines de millions de joueurs dans ce pays de 1,4 milliard d'habitants, se voit contraint de verrouiller ses serveurs pour les gamers de moins de 18 ans qui dépasseraient la limite de deux heures par jour. D'autres jeux pourraient ainsi être concernés chez Tencent. La restriction sera même d'une heure par jour en période scolaire.

Plus de 100 millions de joueurs

Le géant Tencent, dont la liste des jeux fédère plus de 100 millions d'adeptes en Chine, avait enregistré un premier semestre 2021 record avec un chiffre d'affaires de 17 milliards d'euros. Mais plusieurs associations et élus du pays avaient pointé du doigt le temps quotidien passé sur les jeux par les jeunes, parfois jusqu'à huit heures par jour.

Dans le collimateur du gouvernement chinois, Tencent avait prix plusieurs mesures pour réguler les accès à ses jeux, notamment la reconnaissance faciale des smartphones. L'idée ici étant de vérifier que le joueur est bien un adulte pour continuer de jouer et pas un mineur usurpant le compte d'un parent.