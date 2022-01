Rachat d'Activision : Call of Duty, Warcraft... Quelles licences appartiennent désormais à Microsoft ?

Le rachat pour un montant astronomique de 60 milliards d'euros du groupe Activision Blizzard par Microsoft, ce mardi 18 janvier, permet au géant américain de mettre la main sur un portefeuille de licences prestigieuses et surtout très lucratives. Quelles sont-elles ?

Il est à noter qu'à l'instar du rachat de Zenimax Media (Bethesda) en 2021, Microsoft avait annoncé que la majorité des futurs jeux (Elder Scrolls VI, Starfield,...) de ce groupe sortiront désormais en exclusivité sur les plates-formes Xbox et PC. De là à ce que la même annonce soit faite pour les jeux Activision Blizzard, il n'y a qu'un pas. Ce qui est certain, c'est que Microsoft met ici la main sur un catalogue impressionnant. Un coup important pour s'offrir du contenu, à la manière du rachat de Marvel et de la licence Star Wars par Disney par exemple.

Call of Duty

C'est sans doute la licence la plus emblématique d'Activision. Lancée en 2003, la franchise de FPS portée sur la guerre s'est écoulée à plus de 300 millions d'exemplaires à travers le monde depuis ses débuts.

Warcraft

Bien installée dans le cœur des fans d'heroic fantasy, la licence Warcraft est née en 1994, mais elle a explosé principalement en 2004, en devenant le premier MMORPG à s'imposer chez plusieurs millions de joueurs. Un film est même sorti au cinéma en 2016, tandis que des livres, des comics, des jouets et de nombreux produits dérivés touchent diverses générations.

Diablo

Alors que Diablo IV se fait désirer depuis sa présentation en 2019, la franchise Diablo est encore très prisée par les gamers. Elle a contribué à populariser le hack'n slash dès 1996.

Starcraft

Autre licence phare de l'univers Blizzard, Starcraft apporte une touche de science-fiction. Née en 1998, elle a également grandement popularisée les jeux de stratégie en temps réel.

Candy Crush Saga

Roi du jeu mobile auprès des joueurs et des joueuses occasionnels, Candy Crush Saga a généré plusieurs dizaines de milliards d'euros de revenus depuis son lancement en 2012. Il fédère encore aujourd'hui plusieurs millions de joueurs au quotidien. Son éditeur, King, propose encore divers jeux du genre et reste très présent sur mobiles.

Overwatch

Avec ses joutes en ligne nerveuses à 5 contre 5, Overwatch est l'autre pièce maîtresse de Blizzard. Grand public et facile d'accès, tout en proposant un challenge relevé chez les fans d'e-sport et de multijoueurs en ligne, cette franchise devrait proposer prochainement une suite déjà très attendue.

Crash bandicoot

Activision possède également un catalogue intéressant développé par son studio Toys For Bob. A commencer par Crash Bandicoot, dont les remakes des premiers opus et le 4e épisode inédit, ont relancé cette licence née dans les années 1990... sur la PlayStation de Sony.

Spyro

Autre licence intéressante qui a marqué les enfants de l'ère PlayStation, le petit dragon Spyro entre aussi dans l'escarcelle de Microsoft via Activision.

Les Skylanders

Les années 2010 ont également été le témoin de la naissance des «jouets-vidéo», dont les Skylanders ont été sans doute le succès le plus brillant, générant plusieurs milliards d'euros de recettes de 2011 à 2016. Si, depuis, la franchise est tombée aux oubliettes, les prochaines années et une génération nostalgique pourraient bien la ressusciter.