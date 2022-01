PlayStation : Sony rachète le studio créateur du jeu Destiny pour 3,2 milliards d'euros

Le géant japonais Sony a annoncé ce lundi 31 janvier faire l'acquisition du studio américain Bungie, qui œuvre au développement du jeu multijoueur en ligne Destiny. Le montant de l'opération s'élève à 3,6 milliards de dollars, soit 3,2 milliards d'euros.

Ce nouveau rachat survient seulement dix jours après que Microsoft a annoncé l'acquisition d'Activision-Blizzard (Call of Duty, World of Warcraft...) pour un montant record de 60 milliards d'euros. S'il s'agit d'une somme moindre, le geste de Sony est ici symbolique car la firme nippone rachète ici l'un des anciens fleurons de Microsoft Studios.

Bungie avait en effet été l'un des premiers studios à appartenir à la firme de Redmond entre l'an 2000 et 2007, années fastes où le studio avait créé et développé la saga Halo. Il avait ensuite passé la main à 343 Industries pour cette licence et pris son envol pour créer Destiny. Ce dernier jeu a su s'offrir une excellente réputation au fil du temps, tandis que Bungie envisage la suite.

Bungie restera un éditeur indépendant

Pour l'heure, rien n'a été précisé quand au fait que cette série ou une autre devienne exclusive à l'unviers PlayStation. Mais un début de réponse à cette question a été apportée par le biais du compte Twitter officiel PlayStation.

Dans le lien publié sur son blog, Sony s'exprime par une lettre de Jim Ryan, PDG de Sony Interactive Entertainement. «Tout d'abord, je tiens à dire très clairement à la communauté que Bungie restera un studio et un éditeur indépendant et multiplateforme. En tant que tel, nous pensons qu'il est logique qu'il s'assoie aux côtés de l'organisation PlayStation Studios, et nous sommes incroyablement enthousiasmés par les opportunités de synergies et de collaboration entre ces deux groupes de classe mondiale». Une phrase qui laisse donc entendre que le studio travaillera non seulement en collaboration avec le groupe japonais, mais pourra toujours développer ses créations sur d'autres plates-formes.

Bungie is joining PlayStation.





Here’s what to expect from this exciting news: https://t.co/s1L3PhQ9vK pic.twitter.com/0R1qhnEDKk — PlayStation (@PlayStation) January 31, 2022

De son côté, le patron de Bungie Studios Pete Parsons a souligné : «Comme nous, Sony pense que les mondes du gaming ne sont qu'au début de ce que nos importantes licences peuvent devenir. Ensemble, nous partageons le rêve de créer et de promouvoir des franchises emblématiques qui unissent des amis du monde entier, des familles à travers les générations et des fans sur de multiples plates-formes et supports de divertissement».

Et de poursuivre : «Au cours des trente dernières années, les incroyables mondes que nous avons construits se sont transformés en communautés prospères, et cette communauté est la vraie magie. Ces communautés ont amené Bungie au-delà des jeux. Ils ont forgé des liens à vie.»

Avec ce rachat, Sony entend consolider sa position de leader sur le jeu vidéo en ajoutant Destiny, une licence populaire dans son escarcelle, mais aussi d'autres projets qui pourraient être dans les cartons de Bungie. Le studio emploie actuellement plus de 800 salariés à travers le monde.