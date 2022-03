Test de Gran Turismo 7 : Une simulation fascinante de réalisme

Véritable hymne à l’amour destiné au monde automobile, Gran Turismo 7 revient pour combler les amateurs de belles mécaniques sur PlayStation.

25 ans que cela dure. Une belle histoire d’amour entre un studio de jeu vidéo japonais, Polyphony Digital et le monde des courses automobiles. Gran Turismo, c’est, dans l’univers PlayStation, la référence des simulations automobiles. Ici, on parle de pilotage strict et sérieux, de réalisme, de trajectoire parfaite pour décrocher les meilleurs chronos. Autant dire que ça ne rigole pas, et pourtant, les adeptes, surtout en France, sont nombreux.

Avec ce Gran Turismo 7, Kazunori Yamauchi, à la tête du studio et du projet, livre une nouvelle fois une ode au monde de l’automobile avec une formule qui reste (trop ?) fidèle à l’ADN de la série. Pour preuve, on commence le jeu avec les épreuves de permis. Au total, se sont cinq permis découpés en dix épreuves pour apprendre les bases du pilotage qui vous attendent. Apprendre à accélérer, savoir freiner, négocier une épingle, les premiers permis sont faciles mais les choses se corsent notamment avec le dernier Permis Super S où vous devez apprendre à dompter des machines plus puissantes pour réaliser le chrono le plus rapide. Autant dire que les habitués de la série ne seront pas dépaysés.

Pas plus qu’avec le Gran Turismo Café qui propose 39 menus pour vous inviter à participer à des championnats, des courses ou alors apprendre les rudiments de la préparation automobile. On découvre même ici des vidéos revenant sur l’histoire des bolides ou de la marque avec des anecdotes, des infos techniques ou historiques. Bref, un vrai mode pour les passionnés de belles mécaniques d’autant plus que, comme toujours, GT7 met en scène de véritables bolides. Pourtant, la formule de ce café reste là encore proche de choses vues dans les précédents opus avec un caractère redondant.

Heureusement, le Mission Challenge (déjà présent dans GT Sport), apporte un peu de variété en proposant 48 challenges différents et parfois très originaux comme par exemple, couvrir la plus grande distance avec un réservoir d’essence quasi vide. Côté chiffres, le jeu aligne quelques 34 circuits sans réelle nouveautés par rapport aux précédents opus. Côté véhicules, on n’en compte pas moins de 424 mais avec 56 nouveaux modèles (principalement du côté Porsche et Ferrari), là où les Gran Turismo 5 ou 6 en proposaient… plus de 1.000 différents. Reste que la sélection est belle et qu’une fois encore, le niveau de détail dans la reproduction des véhicules est remarquable, aussi bien sur PlayStation 4 que sur PlayStation 5 (le jeu étant disponible sur les deux générations de consoles).

D’autant qu’il est évidemment possible de «tuner» ses bolides : pare choc, jupes latérales, diffuseur, aileron, arceau ou même le type d’ampoule pour les phares, il y a de quoi faire. Et côté jantes vous avez le choix entre 130 modèles différents, tout comme la peinture avec un catalogue de 1.200 teintes. De quoi optimiser son véhicule dans le détail pour des sensations de conduite réalistes qui là encore restent assez uniques.

Une météo dynamique

Cet opus propose en outre désormais des conditions climatiques dynamiques. Une petite nouveauté qui fait du bien. On peut commencer une course sous le soleil pour la finir sous la pluie, ce qui change radicalement l’expérience. Pas le droit à l’erreur lors de ces courses pointues qui raviront les adeptes des simulations exigeantes.

Car GT reste GT. Un jeu de course réaliste, sérieux pour tout dire, et encyclopédique. Si les possesseurs de Gran Turismo Sport ne trouveront au final que peu d’innovations avec cet opus, les joueurs n’ayant plus joué à Gran Turismo depuis le sixième volet découvriront un titre unique qui assure des centaines d’heures de conduite aux volants des plus beaux bolide de la planète. Une expérience qui reste à part et qu’il faut découvrir, surtout si vous n’avez jamais mis les mains sur un opus de cette saga culte.

Gran Turismo 7, Sony, sur PS4 et PS5.