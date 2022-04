Preview : Nintendo Switch Sports s'annonce fun et convivial

On a pu essayer le nouveau Nintendo Switch Sports en avant-première. En bonne compagnie qui plus est, car une fois encore, ce jeu de Nintendo fait la part belle à la convivialité.

Nintendo Switch Sports, qui sortira le 29 avril prochain, peut-il devenir un jeu phénomène ? Nous avons eu la chance de pouvoir mettre la main sur ce titre susceptible de faire bouger quelque 100 millions de possesseurs de console Nintendo Switch dans le monde.

On se souvient qu’en 2006 sortait Wii Sports. Une compilation de cinq jeux de sports qui au final, s’est écoulée à plus de 82 millions d’exemplaires (source Statista) à travers le monde.

De quoi faire de Wii Sports l'un des best-sellers de la console Wii mais aussi un des jeux les plus vendus de toute l’histoire du jeu vidéo. Alors, quand Nintendo annonce un Switch Sports pour sa dernière génération de console, le petit monde du gaming retient son souffle.

Du «sport-plaisir» à partager

Et du souffle, justement, il en faut un peu pour gesticuler devant son téléviseur. Une fois encore, ce titre made in Nintendo entend nous faire bouger. On ne parle pas de simulation ici, mais juste de plaisir à partager. Pour l’occasion, j’ai pu retrouver pour cette session que se déroulait au centre de Paris un ancien compagnon de route : le vidéaste, spécialiste de l’actualité du jeu vidéo, Julien Chièze. Un duel au sommet donc. C’est un peu Obi-Wan Kenobi qui rencontre Luke Skywalker. Je ne vous dis pas qui est qui…

Switch Sports peut se jouer jusqu’à quatre en même. Selon les épreuves, on joue les uns contre les autres ou bien dans la même équipe. Au total, six épreuves attendent les joueurs au lancement du jeu. Une septième supplémentaire, le golf, fera son apparition cet automne.

Alors on s'échauffe, on suit les petits tutos et c’est parti ! Montrons à Julien qui est le boss du game. On commence doucement avec une petite partie de volley-ball où l’on fait équipe. Service, passe, smash… les commandes sont simples, la prise en main aussi. Il faut pour agir, bouger la manette… tout en prenant garde lors d’un smash à ne pas décrocher une magistrale mornifle au voisin. Le rythme du jeu est bon et même si les combinaisons semblent limitées, on s’agite joyeusement devant son écran. La température monte !

L'ADN Wii Sports bien présent

On enchaîne avec le badminton. Il faut ici être vif. On enlève le sweat. Mieux vaut avoir de la place au salon pour ne pas dézinguer d’un geste malheureux l’urne funéraire de belle maman. Les échanges sont nerveux et il n’y a rien à redire sur la précision des capteurs de mouvements des Joy-Con. Les parties sont courtes. Switch Sports est un vrai jeu pour apéro entre amis ou en famille. On retrouve l’ADN Wii Sports. Des similitudes qui ne s’arrêtent pas là puisque trois épreuves étaient déjà présentes dans le titre de 2006 ! On retrouve donc l’incontournable bowling, le tennis mais aussi l’épreuve de sabre japonais, le chanbara (présent dans Wii Sports Resort). Si les graphismes ont bien entendu évolué, on est en terrain connu.

La partie est acharnée avec Julien qui a perdu les premières épreuves mais semble bien déterminé à ne pas se laisser faire. La suite va lui donner raison… Le bowling est un classique toujours aussi efficace. Seul changement, plus question de lâcher le bouton de tranche pour lâcher la boule. Il semblerait que de trop nombreux joueurs jetaient en même temps leur Joy-Con en direction de leur écran… Ici, les joueurs jouent en même temps. Ambiance garantie qu’on enchaine les strikes ou non. La partie s’achève sur une parfaite égalité !

Le tennis est lui très proche de celui que proposait Wii Sports. On enchaîne avec une belle énergie revers et coups droits en dirigeant un personnage fond de court ou filet. Julien remporte la partie. Au chanbara, on enchaîne les coups et les parades. Pas toujours évident d’anticiper la direction du sabre adverse… Autant dire qu’on fait tout de même parfois un peu n’importe quoi… et que ça marche ! Julien est KO !

Enfin, le foot vient clore cette session d’activités sportives. On compte quatre joueurs dans chaque équipe. Julien et moi seront alliés pour l’occasion dans une séquence qui se joue pour le moment exclusivement à la manette (un comble pour du football alors qu’une sangle pour fixer un Joy-Con à la cuisse existe) et qui ressemble furieusement au jeu Rocket League.

Ballon énorme, but gigantesque, commandes simples… on court, on tire et on bondit (dans le jeu) tête en avant pour tenter de marquer avant d’enchaîner avant une séance de tirs au but qui, elle, se joue avec la fameuse sangle accrochée à la jambe. On fait semblant de tirer et le ballon file au fond des cages… ou non… Sans doute faut-il un peu d’entraînement pour tirer juste… même si Julien semble ne pas avoir de problème à cadrer ses tirs… Il faut dire que le foot, il connaît. De quoi finir en mode «égalité totale» ! Ouf ! L’honneur est sauf après cette session réjouissante.

Nintendo reprend une formule éprouvée avec ce Switch Sports. En capitalisant sur les épreuves phares du tennis et du bowling, l’éditeur s’assure d’ores et déjà une très large audience. Convivial, fun, simple à prendre en main, trois qualités inhérentes aux jeux de Nintendo, Nintendo Switch Sports, sans créer la surprise, ne manquera pas de ravir les adeptes de l’antique Wii Sports aussi bien que les (nombreux) néophytes accros à la Switch. N’oublions pas que Wii Sports est sorti il y a seize ans ! Loin d’être aussi physique qu’un Ring Fit Adventure, ce nouveau jeu de sport semble se destiner à tous ceux et toutes seules qui veulent s’amuser, ensemble, quel que soit leur âge. Un programme simple et terriblement efficace.

Nintendo Switch Sports, Nintendo, le 29 avril sur Switch.