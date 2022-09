Return to Monkey Island : le retour de la grande aventure ?

Le sixième épisode de «Monkey Island» est désormais disponible sur PC et Switch. Une saga qui a marqué des générations de joueurs avides d'aventures.

C'est avec impatience et inquiétude que les fans attendaient l'arrivée de «Return to Monkey Island», le sixième épisode d'une série qui a bercé nos (vos ?) jeunes années de joueur.

De l'impatience, évidemment, car le destin de Guybrush Threepwood, antihéros souvent drôle malgré lui, nous intéresse toujours au plus haut point. De l'inquiétude, d'autre part, car le jeu d'aventure point n'click est quasiment un genre qui a pratiquement disparu.

Volontairement lent et (un peu) cérébral, ce type d'expérience nécessite de déplacer un curseur à l'écran pour interagir avec les personnages et les décors, via des dialogues ou des actions contextuelles. Pour avancer, il faut donc souvent faire preuve d'ingéniosité et accorder un maximum d'attention aux indications des PNJ.

Alors pourquoi, dans ce cadre, un vieux jeu au gameplay un peu daté suscite-t-il autant d'enthousiasme ? La réponse est double. Premier élément de réponse : «Monkey Island» fait l'objet d'un culte très particulier depuis des années. Des livres lui ont été consacrées, des podcasts en parlent pendant des heures, et c'est une véritable communauté qui s'agite, en parlant de reggae pirate et de grog… Deuxième élément de réponse : l'équipe qui a créé ce «Return to Monkey Island» en 2022 est une véritable Dream Team du jeu vidéo, dont on espérait le retour depuis des années sans trop oser y croire.

L'équipage des origines, à savoir Ron Gilbert et Dave Grossman, deux des principaux artisans de la saga, a ainsi répondu présents, alors que les deux créatifs avaient quitté le navire Lucasarts (l'éditeur des origines), au début des années 1990, pour voguer vers d'autres horizons. Pour autant, ils ont su évoluer et proposer un jeu à la direction artistique extrêmement réussie.

Un retour aux sources

Pas étonnant, dans ce contexte, que ce Monkey Island 2022 reprenne exactement là où ses créateurs l'avaient laissé, en éludant un peu les aventures des épisodes 3, 4 et 5.

Sans dévoiler le scénario, il comblera les amateurs et ceux qui aiment un bon scénario. Les principaux personnages (Guybrush, Elaine, Lechuck…) sont présents, les dialogues sont toujours à mourir de rire et la musique devrait vous tirer quelques l'armes d'émotion. Quant aux énigmes, qui sont le nerf de la guerre sur l'île de Mêlée, elles restent savamment alambiquées, même si un effort a été fait pour rendre le jeu plus accessible.

A ce propos, on conseille d'éviter le mode «casual», en passant par les réglages du jeu, qui mâche un peu trop le travail en fournissant des astuces, pour tenter le mode difficile et faire durer le plaisir. Et du plaisir, il y en aura dans cette aventure, soyez-en sûr.

«Return to Monkey Island», éd. Devolver Digital, disponible sur PC (Steam) et sur Nintendo Switch