Un jeu vidéo va permettre aux joueurs d'incarner Jésus Christ

Incarner Jésus Christ dans un jeu vidéo sera bientôt possible grâce à la simulation «I Am Jesus Christ» (Je suis Jésus Christ, en français), qui permettra aux joueurs de se glisser dans la peau du fils de Dieu, et de réaliser des miracles du Nouveau Testament.

Un divertissement sain. Développé par la société SimulaM, une première version du jeu vidéo «I Am Jesus Christ» (Je suis Jésus Christ, en français) sera disponible sur la plate-forme de jeu en ligne Steam à partir du 1er décembre. L’action se déroule à Nazareth, et permet aux joueurs d’enfiler les sandales de Jésus Christ en personne.

Ils pourront utiliser ses pouvoirs télékinésiques pour améliorer ses compétences de charpentier, remplir la jauge d’«énergie du Saint Esprit» pour réaliser des miracles similaires à ceux évoqués dans le Nouveau Testament, changer l’eau en vin pour égayer la célébration d’un mariage, ou encore se téléporter dans le sang d’un enfant malade pour le guérir. Mais aussi jeter des boules de feu sur Satan.

Dans la vidéo publiée par SimulaM, on peut entendre certains dialogues présents dans le jeu, notamment une personne assurant que «le vin est meilleur que celui que nous avions auparavant», ou encore «Merci ! Merci d’avoir sauvé cette journée !» Une autre voix, qui ne semble pas être celle d’un être humain, tente également d’avertir Jésus : «Ils ne te méritent pas, et crois moi, à la fin, ils te trahiront et ils te tueront», entend-on.

En août dernier, le patron de la société SimulaM, Maksym Vysochanskiy, a reconnu craindre les détournements possibles du jeu sur Internet au cours d'un entretien avec le site Vice. «Cela a déjà été le cas avec nos premières bandes-annonces… mais quelqu’un se devait de proposer un jeu comme celui-ci», explique-t-il.