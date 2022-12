On a joué à Forspoken, le premier blockbuster de 2023

Plus de six ans après avoir proposé Final Fantasy XV, le studio Luminous Production est de retour sur la scène vidéoludique avec une toute nouvelle licence : Forspoken. A quelques encablures de la sortie du titre sur PC et PlayStation 5, nous avons pu poser nos mains dessus pendant quelques heures mais aussi rencontrer une partie des équipes chapeautant ce titre.

Tout d’abord, il convient de préciser ce qu’est véritablement Forspoken. Quelle est la promesse de cette aventure ? Forspoken est un jeu d’action aventure avec des éléments de RPG où vous allez incarner Frey Holland. Une jeune femme marginale originaire de New York qui se retrouvera transportée (de façon inexplicable) dans un monde magique parallèle nommé Athia.

Le gameplay du jeu va donc s’articuler énormément sur la magie, le parkour (système de déplacement urbain) dynamique mais aussi sur la découverte de nouveaux territoires. L’une des choses notables est la partie technique du jeu. Cette dernière va porter une direction artistique particulière mais surtout bien fournie.

Les costumes, les éclairages, les lieux naturels sont convaincants, crédibles dans l’univers d’Athia et proposent un véritable dépaysement fort appréciable et transportent le joueur dans des environnements variés et pertinents. Sur PlayStation 5, le titre tire énormément parti de la console en proposant également des temps de chargement quasiment instantanés mais aussi des déplacements sans la moindre interruption ou coupure artificielle.

C’est également quelque chose qui nous a été confié par les développeurs. «Dès le début du développement, nous avons pensé à créer Athia comme un monde qui permettrait à Frey d’exprimer tout son potentiel magique. Nous nous sommes concentrés sur la vitesse d’exécution pour ce parkour magique pour décider de la taille et des hauteurs de ce monde ouvert, de même que pour la densité du contenu.»

Nous laissons le joueur piocher dans une centaine de sorts pour trouver ceux qui sied le mieux à son style de jeu.

Pour ce qui est des affrontements magiques, ces derniers restent en revanche peu intuitifs manette en main. Il vous faudra bon nombre de minutes pour vous accrocher et avoir vos automatismes. Malgré tout, le gameplay magique se veut être très complet et Frey apprendra, tout au long de son voyage, de nombreux sorts. «Nous avons de nombreux sorts à plus ou moins longue ou courte de portée. Et nous laissons le joueur piocher dans cette centaine de sorts pour trouver ceux qui sied le mieux à son style de jeu. Ainsi, il y a de nombreuses manières d’expérimenter avec l’éventail de sorts.»

Le jeu tentera de vous prendre par la main au début de l’aventure et s’ouvrira davantage, vous laissera plus de possibilités à partir du 3e chapitre. Certains apprécieront, d’autres en revanche trouveront que cela donne un lancement assez lent. Forspoken est donc un titre assez singulier, mettant en avant des qualités indéniables comme le dépaysement qu’il propose aux joueurs en le transportant dans un univers magique, sa partie technique et son système de déplacement.

Pour rappel, le titre arrive dès le 24 janvier prochain sur PlayStation 5 et PC. Sera-t-il au final une belle surprise pour lancer l’année 2023 ? Nous dirons que c’est à surveiller de près.

Forespoken, Square Enix, sur PS5 et PC.