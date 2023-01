Forspoken est-il la grande aventure promise par Square Enix ?

Attendu comme l'un des premiers gros titres de ce début d'année, Forspoken est disponible sur PS5 et PC. Un jeu d'aventure qui expose de bonnes idées, mais cela suffit-il ?

Bienvenue dans le monde d’Athia ! Un univers de fantasy dans lequel se retrouve projetée la jeune Frey délinquante New Yorkaise qui ne s’en laisse pas compter.

Avec ce titre disponible sur PS5 et PC, les Japonais de Luminous Productions - des anciens de Final Fantasy XV (2016) - nous emmènent dans un monde ouvert sinistre et désertique combattre les terribles Tanntas. Là, aidée d’un bracelet magique un brin bavard dénommé Krav, la jeune héroïne qui n’a pas sans langue dans sa poche non plus (on adore !) et ne s’en laisse pas conter, va donc traverser ce monde fantastique en filant à toute vitesse grâce à ses pouvoirs et son grappin magique.

A pleine vitesse les sensations sont grisantes ! Entre deux discussions à Cipal, l’unique ville de ce royaume un peu vide, l’héroïne va affronter les Tanntas en usant de nombreux sorts débloqués au fil de ses aventures. On alterne ainsi longues balades au milieu de nulle part et combats épiques et magiques contre des créatures imaginaires.

La formule s’avère classique mais le personnage de Frey, un peu rustre et pourtant plein de charme, donne au titre une saveur particulière, une aspérité nécessaire. Reste à savoir si cela suffira pour se laisser tenter.

Forspoken, Square Enix, sur PC et PlayStation 5.