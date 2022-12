Les jeux vidéo les plus attendus de 2023

Le calendrier de l'année 2023 s'est bien rempli côté jeux vidéo. Voici les titres les plus attendus qui arriveront l'an prochain sur Switch, PlayStation, Xbox et PC.

Sortez vos agendas, car 2023 s'annonce déjà bien rempli côté consoles et PC. Une année qui verra notamment se concrétiser plusieurs gros titres très attendus depuis déjà plusieurs années, comme Zelda : Tears of the Kingdom, Diablo IV ou encore Final Fantasy XVI.

Il est à noter que ce calendrier sera régulièrement mis à jour en fonction des annonces qui seront faites. Les jeux sont présentés en fonction de leurs dates ou périodes de sorties.

One piece odyssey (13 janvier)

Luffy embarque tout son équipage pour une aventure XXL dans One Piece Odyssey. Il s'agit du premier jeu en monde ouvert du manga dont plus de 500 millions d'exemplaires ont été imprimés à travers la planète. Et notre pirate au chapeau de paille aura même l'honneur d'ouvrir l'année puisque cette aventure vidéoludique est prévue pour le 13 janvier. A noter qu'une démo gratuite sera disponible dès le 10 janvier. Un jeu prévu sur PS4, PS5, Xbox Series et PC.

fire emblem engage (20 janvier)

Devenue une série culte lorsqu'on parle de RPG-tactiques, la saga Fire Emblem verra s'éveiller de nouveaux héros le 20 janvier. Fire Emblem Engage devrait être le nouveau monument que les amateurs de stratégie attendent. Un jeu à découvrir exlusivement sur Switch.

forspoken (24 janvier)

L'année s'annonce chargée pour Square Enix qui sortira des jeux d'aventure presque tous les mois en 2023. Et parmi les nouveautés, Forspoken promet d'offrir un superbe spectacle dès le 24 janvier sur PS5 et PC. Ce titre invite à incarner la jeune Frey Holland, une New-yorkaise qui se retrouvera projeter dans un univers de fantasy où de grands pouvoirs lui seront conférés.

dead space remake (27 janvier)

«Dans l'espace, personne ne vous entendra crier», disait l'affiche d'«Alien, le huitième passager» (1979). Une formule qui s'applique au thriller spatial Dead Space, devenu l'un des jeux d'horreur les plus cultes de l'ère PS3/Xbox 360 lors de sa sortie en 2008. 2023 marquera ses 15 ans, et avec lui un remake de tout premier ordre se dessine pour ouvrir l'année sur Xbox Series X/S, PS5 et PC.

hogwarts legacy : l'héritage de poudlard (10 février)

2023 marquera une rentrée scolaire assez exceptionnelle pour les sorcier en herbe, puisqu'un retour à l'école de Poudlard est prévu. L'académie ouvrira ses portes le 10 février et promet aux joueurs de devenir le sorcier ou la sorcière qu'ils ont toujours voulu devenir dans l'univers d'Harry Potter. Un jeu ambitieux prévu sur PS5, Xbox Series et PC tout d'abord. A noter que les versions PS4 et Xbox One sortiront le 4 avril et une version Switch est prévue quant à elle pour le 2d semestre de l'année.

like a dragon : ishin ! (21 février)

Sega dégainera son katana le 21 février avec Like a Dragon : Ishin ! Un titre qui nous met dans la peau d'un samouraï au temps du Japon de 1867. Le studio Ryu Ga Gotoku, auteur de la saga Yakuza, sort ses tripes pour nous livrer un beat them all sanglant où les problèmes se règlent avec le tranchant de la lame. Un jeu attendu sur consoles et PC.

Octopath Traveler II (24 février)

Cinq ans après l'excellent Octopath Traveler et sa fameuse technologie HD2D, qui met en valeur les pixels à l'ancienne, Square Enix lance un nouvel opus avec huit nouveaux héros dont les destins singuliers vont s'entremêler pour une aventure palpitante. Un RPG qui, s'il suit les pas du précédent opus, devrait être l'un des succès de l'année sur Switch.

the day before (1er mars)

L'exploration d'un monde post-apocalyptique sera au cœur de l'expérience proposée par The Day Before. Un jeu en ligne massivement multijoueur qui impose d'explorer des terres hostiles et d'y survivre. Initialement prévu pour l'été 2022, il faudra finalement patienter jusqu'au 1er mars 2023 pour ce jeu ambitieux prévu sur PC, PS5 et Xbox Series.

wo long : fallen dynasty (3 mars)

La Team Ninja de Koei Tecmo prépare déjà l'après Nioh. Le 3 mars, c'est au cœur de la Chine médiévale, terre de légendes et de dragons, que l'on pourra explorer Wo Long : Fallen Dynasty. Un jeu d'aventure exigeant dont il faudra maîtriser les arcanes pour espérer terrasser ses adversaires. On l'attend avec impatience sur Xbox Series, Xbox One, PS5, PS4 et PC.

skull and bones (9 mars)

Ubisoft revient à la barre pour nous inviter à devenir le captiaine du navire Skull and Bones, un jeu de batailles navales au temps de la piraterie. Graphiquement impressionnant, ce jeu de gestion et de tactique devrait passionner les marins d'eau douce dès le 9 mars sur PS5, Xbox Series et PC.

Star Wars Jedi : Survivor (17 mars)

Véritable surprise (dans le bon sens du terme) de l'année 2019, Jedi : Fallen Order ne pouvait pas rester sans suite. Et 2023 devrait marquer le retour de Cal Kestis, le héros de cet opus qui avait appris à maîtriser la Force au terme d'une quête épique. Star Wars Jedi : Survivor marque son retour dans le cadre d'un récit qui prendra place cinq ans après les événements de Fallen Order. Cal, toujours pourchassé par l'Empire, devra survivre face à de nouveaux dangers. Le titre d'Electronic Arts est prévu le 17 mars sur PS5, Xbox Series et PC.

resident evil 4 remake (24 mars)

Après les brillants remakes des trois premiers opus de Resident Evil, Capcom ne pouvait pas passer à côté du très apprécié 4e épisode, devenu légendaire depuis sa sortie sur GameCube en 2005. Un volet qui met en scène Leon S. Kennedy, parti enquêter en Espagne sur les traces de la fille du président des Etats-Unis, kidnappée par une secte. S'il se révèle à la hauteur des précédents remakes, ce nouveau RE4 devrait être un incontournable de 2023 sur consoles et PC.

the legend of zelda : tears of the kingdom (12 mai)

Comptant parmi les chefs d'œuvre du jeu vidéo, The Legend of Zelda : Breath of the Wild aura bien une suite directe que Nintendo prépare dans le plus grand secret sur Switch. Et son titre, Tears of the Kingdom (les larmes du royaumes) laisse présager d'une aventure plus sombre... Il faudra patienter jusqu'au 12 mai, a annoncé Nintendo. Les premières images nous emmènent dans les cieux, où Link partira explorer toute la verticalité du royaume enchanteur d'Hyrule.

Diablo IV (6 juin)

Annoncé grâce à une cinématique aussi fascinante que sanglante lors de la Blizzcon 2019, Diablo IV s'est depuis fait désirer. Un jeu très attendu qui entend reprendre son titre de «saigneur» du hack'n slash lors de sa sortie prévue pour le 6 juin 2023. On y retrouve tous les éléments qui ont forgé l'image de cette saga mythique. Le titre devrait sortir sur Xbox Series, Xbox One, PC, PS5 et PS4.

final fantasy XVI (22 JUIN)

Voilà depuis 2016 et Final Fantasy XV que les fans de la saga attendent un nouvel épisode canonique. Le 22 juin 2023 devrait marquer l'arrivée Final Fantasy XVI. Square Enix nous livrera une aventure bien plus sombre que les précédents volets. L'univers dépeint y est guerrier et sanglant, plus proche de la dark fantasy d'un Elden Ring.

forza motorsport (2023)

Si Gran Turismo 7 a marqué 2022 de son empreinte pour les possesseurs de PS5, le retour attendu de l'autre grande simulation automobile Forza Motorsport devrait ravir les fans de belles mécaniques sur Xbox Series X/S et PC Windows en 2023. Le moteur graphique a été revu avec un souci du détail impressionnant.

final fantasy VII rebirth (fin 2023)

La sortie de Final Fantasy VII Remake en 2020 avait fait l'effet d'une bombe sur PS4, avec des confinements qui ont servi de prétexte pour se replonger dans les aventures de Cloud et sa bande. Magnifiquement repensé, cet épisode se terminait néanmoins sur une frustration, car il fallait attendre un autre épisode pour en connaître la suite. Bonne nouvelle, 2023 devrait mettre fin à cette attente, puisque Square Enix promet un 2e épisode baptisé Rebirth. Celui-ci ne sera toutefois qu'une transition, puisqu'un 3e et dernier épisode est d'ores et déjà en chantier.

s.t.a.l.k.e.r. 2 (courant 2023)

Mis en pause en raison de la guerre en Ukraine, le développement de S.T.A.L.K.E.R. 2 : Heart of Chornobyl a repris avec en ligne de mire une sortie dans le courant du 1er semestre 2023. Il faut dire que le studio GSC Game World est basé à Kiev et que les délais annonçant initialement une sortie cette année ont été bousculés. La guerre avec la Russie a également eu pour incidence logique de changer le titre de ce jeu qui devait se nommer Heart of Chernobyl et qui se transforme en Heart of Chornobyl afin de déraciner son récit de l'Ukraine.

starfield (courant 2023)

Starfield sera sans doute l'un des très gros morceaux de 2023. Cette exclusivité Xbox Series et PC nous transporte en 2330 et invite à créer son propre avatar pour partir explorer l'espace et fouler du pays plusieurs centaines de planètes parmi différents systèmes solaires. Un jeu colossal qui se veut l'un des plus ambitieux de ces dix dernières années.

street fighter 6 (courant 2023)

Un nouveau Street Fighter pour une nouvelle génération de combattants. Capcom a officialisé début juin l'arrivée du 6e opus canonique de sa célèbre saga de jeux de baston prévue pour 2023. Street Fighter 6 promet du renouveau avec différents modes de jeu. Si le Versus Fighting reste le cœur de ce titre, les joueurs pourront notamment s'aventurer dans un monde ouvert à la recherche de leur prochain adversaire. Capcom promet également d'introduire des commentaires en temps réel, afin de renforcer le côté sportif du jeu, ainsi que de nouvelles mécaniques de combat.

redfall (1er semestre 2023)

Le studio Arkane Austin (Prey) est derrière un nouveau FPS particulièrement attrayant pour les fans d'horreur. Intitulé Redfall, ce jeu de tir invite les joueurs à conjuguer leurs efforts pour éradiquer des hordes de vampires venus peupler une île. Un jeu où la coopération sera la clé pour survivre dans ce monde ouvert, attendu sur Xbox Series et PC.

alan wake 2 (courant 2023)

Devenu culte depuis sa sortie sur Xbox 360 en 2010, Alan Wake aura bien droit à une suite. L'écrivain du même nom reprendra sa lampe torche pour explorer le paranormal en 2023. Un titre inspiré des romans d'horreur à la Stephen King, le premier opus offrant une mise en abîme vertigineuse et angoissante.

the plucky squire (courant 2023)

C'est sans doute l'un des jeux les plus mignons que le Summer Game Fest de juin dernier a révélé. En seulement 1 minute et 15 secondes de vidéo, The Plucky Squire est entré dans le cœur des joueurs. Un titre créé par le studio All Possible Futures, qui signe là son premier essai. On y découvre un petit héros qui quitte son univers en 2D à la Zelda pour s'aventurer dans une chambre d'enfant tout en 3D. Un hommage aux titres de Nintendo qui devrait attirer les regard lors de sa sortie sur Switch, PC, PS5 et Xbox Series en 2023.

stellar blade (courant 2023)

Le studio sud-coréen Shift Up, habitué des jeux mobiles à l'instar de Goddess of Victory : Nikke, prépare son tout premier blockbuster pour consoles. Un jeu ambitieux nommé Stellar Blade et qui met en avant une belle androïde aux capacités surhumaines pour des combats épiques. Un temps prévu sur plusieurs plates-formes, le jeu sera finalement une exclusivité (temporaire ?) PS5.

PERFECT DARK (courant 2023-2024)

Après avoir lancé ses premières aventures sur Nintendo 64, puis sur Xbox 360, l'agent Joanna Dark devrait reprendre du service dans un univers Cyberpunk toujours très immersif. Un premier trailer a été diffusé fin 2019 pour officialiser l'arrivée d'un nouvel épisode exclusif aux machines Microsoft. Peu d'éléments ont filtré, mais on peut imaginer un titre prévu pour 2023, voire 2024.