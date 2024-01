Twitch : Pokimane, la streameuse la plus suivie au monde, quitte la plate-forme

La Maroco-Canadienne Pokimane a annoncé sur les réseaux sociaux, ce mardi, qu’elle quittait les 9,3 millions d’abonnés qui la suivent sur la plate-forme de streaming Twitch.

De son vrai nom Imane Anys, la streameuse Pokimane est une star de Twitch, la filiale d’Amazon. Mais il semble qu’elle ait décidé de céder son trône. Sur ses comptes X et Instagram, la jeune femme de 27 ans a annoncé à ses admirateurs qu’elle quittait l’application de streaming, sur laquelle elle diffusait depuis plus de 10 ans ses parties de «League of Legends» ou «Fortnite».

«La fin d’une ère», a assuré la streameuse la plus suivie au monde sur les réseaux sociaux mardi 30 janvier, en légende d’une photographie de Twitch. Une annonce qui a beaucoup attristé ses abonnés. «Je ne m’attendais pas à voir ça aujourd’hui, je te souhaite le meilleur, peu importe la suite !», «Une terrible journée. Je suis actuellement détruit. Comment cela peut-il arriver ?», a-t-il été possible de lire sous la publication de la Maroco-Canadienne.

the end of an era





twitch has been my home for a decade..





but it's time to say thank you for all the memories and love during my League, Fortnite, & Among us days pic.twitter.com/S8FMp6G3I8

— pokimane (@pokimanelol) January 30, 2024