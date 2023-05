Project Q : ce que l'on sait de cette console portable qui permettra de jouer aux jeux PS5

Objet de rumeur depuis le mois d’avril, le « Project Q » a été officialisé par Sony lors de son PlayStation Showcase. Ce nouvel appareil portable permettra de jouer à la PS5 grâce au système de streaming Remote Play.

Près de 20 ans après la sortie de la restée célèbre Playstation portable (PSP), et plus de 10 ans après la PlayStation Vita, Sony annonce la sortie d'une nouvelle console portable. Baptisé Project Q, le produit a été dévoilé à la fin du PlayStation Showcase diffusé mercredi soir, qui a aussi permis de découvrir les futurs jeux qui égayeront la console, dont Spider-Man 2 prévu pour l'automne 2023.

Des jeux qui seront disponibles sur cette nouvelle console, comme tous les autres jeux PS5. Toutefois, cette console ne sera pas indépendante, mais fonctionnera davantage en complément de la PlayStation 5. Elle utilisera le service PS Remote Play, une application qui permet de jouer aux jeux de votre console sur un autre écran que votre télé (smartphone, tablette, ordinateur).

Take a sneak peek at new accessories revealed at today’s Showcase — the Project Q device for playing games installed on your PS5 and streamed over WiFi, plus our first official wireless earbuds offering lossless audio on PS5 and PC.





More details to come in the months ahead. pic.twitter.com/0nzemSWSCV

— PlayStation (@PlayStation) May 24, 2023