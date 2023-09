NBA 2K24 : voici les principaux changements à retenir pour le mode MaCarrière et la Ville

La sortie de NBA 2K24 est programmée pour le 8 septembre prochain. La célèbre simulation de basketball vient de dévoiler les nouveautés concernant son mode de jeu le plus populaire, MaCarrière. Ainsi que le nouveau design de la Ville. Explications.

Une nouvelle ère commence. Attendu pour le 8 septembre prochain sur les consoles nouvelle génération PS5 et les Xbox Series (S et X), NBA 2K24 vient de publier une bande-annonce permettant de découvrir le nouvel environnement de la Ville, l’endroit où les joueurs qui joueront au mode MaCarrière, de loin le plus populaire, évolueront tout au long de l’année. Et cette année, c’est une ambiance bord de mer qui attend les mordus de la balle orange.

Une autre vidéo a été publiée pour expliquer le nouveau concept des affiliations. Cette saison, deux choix sont proposés : Elite et Rise. Attention, ce choix est loin d’être anodin, car avec le retour de la «Rep» – c’est-à-dire un système de progression qui dépend des matches joués/gagnés – il sera impossible de changer d’affiliation en cours de saison sans perdre cette «Rep» durement acquise. Les affiliés à Elite s’adressent à des profils défensifs et tournés vers le tir longue distance, tandis que Rise sera pour les créateurs et les finisseurs.

L’objectif : devenir une légende

Peut-être inspirée par l’arrivée de Victor Wembanyama en NBA, l’histoire de votre joueur dans MaCarrière sera celle du plus grand espoir du basket mondial sur les 20 dernières années (depuis LeBron James quoi). L’objectif sera d’enchaîner les exploits sur le terrain, notamment lors de matchs clés face aux autres superstars de la ligue, pour rafler les trophées, à commencer par celui de Rookie de l’année. Puis devenir MVP de la NBA, ou encore mener son équipe au titre. Il s’agit ici de devenir le GOAT, le meilleur joueur de l’histoire, tout simplement.

Une quête individuelle baptisée «Streetball» proposera une nouvelle expérience en dehors de votre carrière NBA, cette fois sur trois terrains répartis dans la Ville où il vous faudra défier les boss qui s’y trouvent, venir à bout des équipes les plus redoutables du playground, et réussir à conquérir le cœur des spectateurs présents autour du terrain. Avec, à chaque fois, la présence d’un MC (qui commente les actions avec son micro) et d’un DJ qui met l’ambiance.

Bâtir son joueur

Bien évidemment, le préalable d’une bonne expérience dans le mode MaCarrière est de réussir la construction de son joueur avec l’outil «MyPlayer Builder» qui permet aux gamers de créer la star de leur rêve. De nouveaux badges font leur apparition dans ce NBA 2K24, et il n’est clairement pas évident – surtout pour les novices – de comprendre toutes les subtilités de la création d’un joueur. Notamment le fonctionnement des badges qui, cette année, présenteront certaines conditions pour leur progression. Ou encore l’importance accrue des attributs.

Aussi, en France, on citera deux Youtubeurs incontournables – Xortek et BlackyGotGame – qui sont là pour aider les fans, des plus expérimentés aux débutants, à mettre en lumière la complexité du système de création afin d’éviter les erreurs et s’assurer de prendre du plaisir. Car il n’y a rien de pire que passer du temps à faire évoluer son personnage pour réaliser, trop tard, que certaines fonctionnalités ne seront pas accessibles en raison des choix réalisés au moment de l’utilisation de l’outil «MyPlayer Builder».