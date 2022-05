Fête des mères : une sélection de cadeaux bien-être et beauté à offrir

La fête des mères approche. Et comme chaque année, pas facile de trouver le cadeau idéal. Pour vous aider à faire votre choix le 29 mai prochain, voici quelques idées beauté et bien-être pour chouchouter sa maman comme il se doit.

Une huile sèche Equatoria

©Equatoria

C’est un compagnon idéal pour l’été. Certifiée bio et 100% d’origine naturelle, l’huile sèche Equatoria «Ile Marquises» senteur de tiaré fera forcément des heureuses. Élaborée à base d’huile de monoï de Tahiti et d’huiles végétales de noix de coco et jojoba, elle ne laisse pas de film gras et fait voyager les sens. Après application, la peau est soyeuse, sublimée, et divinement parfumée. En plus, on peut l’utiliser pour les cheveux.

Une huile sèche «Iles Marquises», Equatoria, 39€.

Un diffuseur énergisant menthe basilic

©Compagnie de Provence

Pour bien démarrer la journée et créer une atmosphère propice à l’énergie, Compagnie de Provence a imaginé un diffuseur associant l’huile essentielle de menthe et l’huile essentielle de basilic, un cocktail aux vertus dynamisantes. Fabriqué en France (Côte d'Azur), ce diffuseur en verre recyclable et aux senteurs de la Provence est aussi un véritable accessoire déco et trouvera facilement sa place dans un intérieur.

Diffuseur menthe basilic, Compagnie de Provence, 33€.

un rouge à lèvres glamour

©Pat McGrath

La célèbre maquilleuse de stars Pat McGrath a encore frappé fort avec sa nouvelle création, le Mattetrance Lipstick. Richement pigmenté et adapté à toutes occasions, ce rouge à lèvres à la texture matte (teinte Vendetta) offre une très bonne couvrance et ne dessèche pas les lèvres. On adore aussi son étui glamour laqué noir orné d'une bouche dorée.

Mattetrance Lipstick, Pat McGrath Labs, 39€.

Un coffret soin du corps

©Rituals

Côté coffrets, la marque Rituals lance pour cette occasion spéciale The Ritual of Sakura, composé d’une mousse de douche, d’un gommage pour le corps, et d’une crème pour le corps. Ces produits à la délicate senteur de fleurs de cerisier et formulés à partir de lait de riz laissent la peau toute douce et délicatement parfumée. Disponible en format S, L, et XL, ce coffret contient également une jolie bougie parfumée.

The Ritual of Sakura, Rituals, 34,90€ (taille M).

Une eau de toilette printanière

©Versace

Vous pouvez aussi miser sur l’eau de toilette Dylan Turquoise signée Versace. Frais et sensuel, il mêle des notes de mandarine acidulée, de citron italien Primofiore et de poivre rose, à des touches de bois et de musc. On aime également ses accents fruités du cassis et de la goyave, ainsi que son élégant flacon bleu et or qui arbore des lignes rappelant les amphores grecques.

Eau de toilette Dylan Turquoise, Versace, 99€ (100ml).

Une bombe de bain au CBD

©Tom Hemp'S

Cette bombe de bain au cannabidiol (CBD) de chez Tom Hemp'S fera le bonheur de toutes les mamans adeptes des bons bains chauds relaxants. Il faut dire que sa composition est particulièrement propice à la détente. Cette boule à dissoudre contient de l'huile de chanvre, de l’ingrédient actif extrait de la feuille de cannabis sativa et de l’huile de lavande, qui aident à décompresser tout en prenant soin de la peau.

Bombe de bain au CBD, Tom Hemp'S, 14,50€.

Un masque pour les yeux

©Lush

Créé en hommage aux super-mamans, ce masque original pour les yeux signé Lush est idéal pour retrouver un regard frais et lumineux tout en s'offrant un moment de relaxation. Côté ingrédients, il contient du gel d'aloès et de l'extrait de carraghénane pour hydrater et associe les bienfaits de l'infusion de graine de fenouil et du jus de carotte.

Masque pour les yeux, Wonder Mum, Lush, 8€.

un épilateur à la lumière pulsée

©Braun

Braun élargit son offre en proposant Silk Expet Pro 5, un épilateur premium à la lumière pulsée, qui permet une épilation plus durable. Très facile à manipuler, il offre en effet plusieurs mois de douceur de la tête aux pieds. Dans le détail, l’appareil or et blanc élimine le poil et son bulbe en émettant jusqu’à 125 flashs par minute. Doté de 3 modes sensibles, Silk Expert peut s’utiliser sur les jambes, les aisselles mais aussi le visage et les zones intimes.

Silk Expet Pro 5, Braun, 470€.

une palette de fards à paupières

©Too Faced

Cette pelette Too Faced séduira à coup sûr les amatrices d'ombres à paupières. Elle contient pas moins de 16 sublimes fards nudes pigmentés - finis mates, irisés et métalliques - et à la texture crémeuse, disposés dans un joli parckaging inspiré du coucher de soleil de L.A. Elle réchauffe le regard en un clin d'oeil et dégage un subtile parfum rappelant le bon soleil californien.

Palette Born This Way Sunset Stripped, Too Faced, 46€.

une trousse pour un teint éclatant

©Argiletz

Spécialiste de l’argile, la marque Argiletz lance une trousse de soin beauté contenant des produits de choix alliant les bienfaits de l’argile et les plantes. A l’intérieur ? Un tube argile blanche pour retrouver un teint frais et lumineux, une huile végétale de noyau d’abricot et une eau florale de bleuet pour apaiser les yeux fatigués. Fabriqués selon un savoir-faire français, ils sont adaptés à tous les types de peaux.

Trousse teint «éclatant», Argiletz, 19,98€.