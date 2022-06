Fête des pères 2022 : une sélection de cadeaux bien-être et beauté à offrir

Le dimanche 19 juin, c’est au tour des papas d’être à l’honneur. Mais trouver le cadeau idéal peut être un véritable casse-tête. Ainsi, voici quelques idées pour gâter son paternel en beauté.

Un coffret pour la moustache

©Big Moustache

Si papa porte la moustache, ce coffret est fait pour lui. Il contient tout ce qu’il faut pour l’entretenir. A l’intérieur de cette boite bleue en carton se trouvent un rasoir papillon, un gel de rasage transparent, un peigne à moustache et une cire pour qu’il puisse la sculpter au gré de ses envies.

Le coffret «Papa Mordant», Big Moustache, 51€.

Un parfum mythologique

©Versace

Côté parfum, on peut opter les yeux fermés pour Eros, une fragrance intense et sensuelle signée Versace, qui se présente dans un joli flacon bleu rendant hommage à la culture gréco-romaine. Il frappe au cœur avec ses éclats d'agrumes frais (mandarine, citron, verveine exotique), mêlés à des notes boisées.

Eros parfum, Versace, 120€ (100 ml).

Un lot hydratant pour les cheveux

©Eleven Australia

Créée par le coiffeur Joey Scandizzo, élu à 4 reprises «coiffeur australien de l'année», la marque Eleven Australia propose de son côté un coffret réunissant trois soins hydratants pour les cheveux : un shampoing, un après-shampoing et un masque pour revitaliser la chevelure et lui apporter une bonne dose d’hydratation.

Coffret trio de soins hydratants capillaires, Eleven Australia, 44€.

Une tondeuse pour le corps

©Braun

Alors que l’été approche et que de plus en plus d’hommes font la chasse aux poils, Braun lance «Body Groomer», une tondeuse dotée de 3 sabots spécifiques pour tout le corps. Adaptée aux zones sensibles telles que les aisselles ou encore l’aine, cette tondeuse existe avec un revêtement laqué ou métallisé.

Tondeuse Body Groomer, Braun, 70€.

Un pain moussant pour le champion

©Lush

Parce que les papas sont des champions, Lush a imaginé un pain moussant mentholé en forme de coupe. Une fois immergé, «No.1 Dad» colore l’eau d’un bleu vif et libère de la fécule de maïs qui rend la peau toute douce. En plus, le mélange herbacé de menthe verte, de bois de santal et de néroli donne un bon coup de boost.

Pain moussant No.1 Dad, Lush, 9,50€ pièce.

Une séance de rasage à la vapeur

©La Barbière de Paris

Si votre papa aime prendre soin de sa barbe, l’un des soins proposés par La Barbière de Paris, à Montorgueil, au cœur du Klay, devrait le ravir. Fondé par Sarah Hamizi, véritable as du rasoir, cet établissement de référence dans l’art de tailler la barbe propose plusieurs prestations innovantes.

Parmi elles : le rasage à la vapeur, qui aide à lâcher prise et consiste à raser en douceur tout en nettoyant la peau grâce à une propulsion de vapeur en continu. Le tout, confortablement lové dans un fauteuil de barbier des années 1950. Une chose est sûre, il sera entre de bonnes mains et ressortira le sourire aux lèvres.

Séance de rasage à la vapeur, La Barbière de Paris, 4 Bis Rue Saint-Sauveur, Paris 2e, 47€.