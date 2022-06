Astrologie : voici le signe qui serait le plus malin

Certains signent savent tout particulièrement faire preuve de ruse. Mais la palme du signe le plus malin du Zodiaque revient aux Gémeaux.

Selon l’astrocoach Nathalie Marcot, le signe des Gémeaux est le plus malin, terme qui s’apparente ici à la malhonnêteté, dans le sens futé, et manipulateur. Il est «flexible et a une grande capacité d’adaptation», explique-t-elle.

Gouverné par Mercure, planète qui symbolise l’échange et le langage, ce signe d’Air maîtrise l’art de la parole et «manie bien les mots», ce qui fait de lui un être «stratège, convaincant et malin».

La spécialiste, également experte en connexion intérieure et relation de couple, souligne que la deuxième place est occupée par la Balance. Dirigée par Vénus, planète de l’amour et de l’affectif, «elle fait tout pour se faire aimer de tous».

La Balance a tendance à se montrer malin par intérêt. Elle est du genre «à se montrer gentille pour arriver à ses fins», précise la spécialiste, qui tient une chaîne Youtube.

A noter toutefois que ce ne sont que des généralités. Pour avoir une analyse complète, il faut prendre en compte l'ascendant et les autres caractéristiques du thème astral.