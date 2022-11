Lidl s'associe à Djibril Cissé pour sa nouvelle collection de prêt-à-porter

En cette fin d'année, l’enseigne de hard-discount lance une nouvelle collection de prêt-à-porter et s’associe au footballeur Djibril Cissé. L’ex-international devient l’égérie de cette ligne de vêtements, disponible à partir du 15 décembre.

Lidl droit au but. En pleine coupe du monde, la chaîne allemande a fait appel à l’ex-international Djibril Cissé pour incarner sa toute nouvelle collection. Alors qu'en juillet 2020, la star du ballon rond s'était affichée sur Instagram avec les toutes premières baskets aux couleurs de l'enseigne, «l'histoire se poursuit», souligne-t-elle.

Cette fois, Djibril Cissé «joue les capitaines d’équipe en donnant son avis sur cette nouvelle collection», poursuit la chaîne de hard-discount dont les premières sneakers s'était envolées en quelques heures à peine, donnant par la suite naissance à plusieurs autres modèles.

Une collection de sneakers qui s'étoffe

Parmi les pièces de cette collection, une nouvelle paire de baskets commercialisée 14,99 euros fait ainsi son apparition. Et comme toujours, Lidl surfe sur les tendances du moment. Ce nouveau modèle ne déroge pas à la règle et s'inscrit parfaitement dans la mouvance des baskets blanches, stars de la saison automne-hiver 2022.

Toujours vendue à petits prix, cette ligne fait également la part belle aux pièces sportswear entre sweats (14,99 €) et joggings (11,99 €) mais aussi aux accessoires : bobs, bonnets, bananes, boxers et chaussettes. Des pièces déclinées aux couleurs de l'enseigne évidemment ou dans des tons plus neutres, le tout proposé dans différentes matières façon fourrure mouton ou polaire. Elles seront disponibles dès le 15 décembre prochain en magasin.