Voici le signe astrologique qui fait toujours la meilleure première impression

Dès qu’on les rencontre, ces natifs font généralement une bonne impression. Et pour cause, ils sont souriants, agréables, et optimistes.

Les personnes ayant pour ascendant le signe du Sagittaire, envoie des signaux positifs. En effet, comme l’explique l’astrocoach Nathalie Marcot, «la première impression que vous faites aux autres est liée à l’ascendant».

Tandis que notre signe solaire, lui, représente «notre personnalité profonde». «Quand on rencontre des gens pour la première fois, on montre d’abord notre ascendant», affirme-t-elle. Pour le connaître, vous pouvez cliquer ICI. Il suffit d’indiquer sa date, son lieu et son heure de naissance.

blagueur, charismatique, jovial...

L'ascendant Sagittaire fait la meilleure première impression car il est naturellement optimiste, jovial, et sympathique. C’est «un bon vivant, souriant, ouvert d’esprit et à l’aise en société». Il a également «un côté blagueur et a beaucoup de charisme».

Quand on le croise, «on a envie d’apprendre à mieux le connaître», et de le côtoyer car il est toujours de bonne humeur. La spécialiste, également experte en connexion intérieure et relations de couple, souligne que les personnes ayant une dominante Jupiter ont également ces caractéristiques.

Elles font une bonne impression car elles sont sociables et lumineuses. Pour connaître sa planète dominante, précise Nathalie Marcot, qui tient une chaîne Youtube, il faut analyser son thème astral avec un professionnel.