Airbnb: voici 8 îles désertes qu'il est possible de louer cet été

Vivre sur une île n’est plus l’apanage exclusif des milliardaires. Via Airbnb, la célèbre plate-forme de location entre particuliers, il est possible de s’offrir un séjour insulaire. Voici 8 îles «désertes» qu'il est possible de louer cet été.

chez sherry, au sri lanka

Nichée entre les palmiers, sur l’île du lac Bolgoda au Sri Lanka, se trouve une magnifique villa d’architecte. Erigé en l’honneur de Geoffrey Bawa, père du modernisme tropical, cet édifice grandiose séduit par son authenticité, son cadre verdoyant... et sa piscine à débordements. Autant de raisons qui ont poussé Sherry à proposer son logement sur Airbnb.

©Airbnb



Chez alex, au vanuatu

Si vous n'êtes pas un frileux de l'avion, vous pouvez toujours vous envoler à l’autre bout du monde, plus précisément dans les îles vanuataises de Mamasa, chez Alex. Entre plages de sable blanc, eau azure et nature luxuriante, votre séjour dans ce petit coin de paradis sera, sans nul doute, un moment hors du temps.

©Airbnb



avec gecko vacation, au bélize

Ce n’est pas un logement qu'il est possible de louer sur Bélize mais bel et bien deux, le groupe Gecko proposant de nombreuses villas insulaires de location.

En premier lieu, on trouve l'île Kanu et ses cinq villas au toit bleu. A proximité de cette île, accessible en bateau, se dresse une barrière de corail remplie de poissons. La visite de ce site permet d’acquérir un regard plus large sur l'écosystème de la région.

©Airbnb

En second lieu, l'accès à l'île de Gladden se fait par hélicoptère. Toutefois, le bateau est aussi un transport à envisager si vous souhaitez voir des spécimens de requins-baleines.

©Airbnb

hôtel latin exclusive, en colombie

A seulement trente minutes de la ville fortifiée de Carthagène, dans la mer des Caraïbes, trône la magnifique villa-hôtel de l’île Pélican. Cette originale villégiature est construite sur un récif de pierre, dont le contour n’est pas sans rappeler celui de l’Amérique du Sud.

©Airbnb



chez marija, en croatie

Il n’y a pas que dans les tropiques qu’on peut trouver des trésors : en Croatie, sur l’île Ravna Sika, Marija offre aux vacanciers sa très jolie maison de pierres et de briques rouges.

©Airbnb



chez knut, en norvège

Qui n’a jamais rêvé de passer la nuit perché dans les arbres ? Dans la commune d’Audnedal, en Norvège, Knut a décidé de faire de ce vœu une réalité. Entre les pins d’un îlot norvégien se blottit sa petite hutte de bois clair. Générant une partie de l’énergie qu’elle consomme, la cabane aspire à l’autonomie et à la durabilité.

©Airbnb



chez guy-alexandre, en normandie

Ce chalet de style finnois n’est pas vraiment construit sur une île, et n’est pas non plus finnois. Guy-Alexandre possède en fait une maison sur pilotis, nichée à Reffuveille, dans le sud normand. Kayak, jacuzzi et barbecue ne manqueront cependant pas de vous faire oublier, le temps d’un week-end, le train-train quotidien.