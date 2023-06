Melon : comment bien choisir son fruit ?

Chaque année, le melon fait partie de ces fruits que l’on retrouve sur le marché durant la période estivale. Mais parfois, il peut manquer de goût, voire de sucre. Comme il est impossible de se faire rembourser après son achat, voici quelques conseils infaillibles pour bien choisir son melon.

Galia, jaune ou charentais, le melon est l’un des fruits les plus prisés en été. Considéré comme l’un des rois de nos repas durant la période estivale, une grande partie des melons que l’on consomme dans l’Hexagone proviennent d’Espagne ou du Maroc. Sa pleine saison s’étend de juillet à septembre, et c’est à cette période précise que l’on a le plus de chance de tomber sur un bon produit.

Pour cela, quelques conseils s’imposent afin de ne pas être déçu de son choix.

Privilégier le melon charentais jaune de nos régions

Comme indiqué ci-dessus, la majorité des melons proviennent d’Espagne et du Maroc. Toutefois, en optant pour un bon melon charentais jaune de France - appelé aussi melon de Cavaillon -, que l’on produit dans le Centre-Ouest, le Sud-Est et le Sud-Ouest, on privilégie la qualité gustative du produit en multipliant ses chances de tomber sur un fruit de qualité.

Car en effet, la qualité n’est pas garantie avec les longs circuits, et tomber sur un bon melon espagnol ou marocain n’est souvent qu’une question de chance.

Un pédoncule décollé

Deuxième astuce, il faut que le pédoncule au-dessus du melon soit légèrement décollé. Il s’agit du bout de tige qui dépasse tout en haut. Lorsque le pédoncule est décollé, c’est un signe que le fruit est arrivé à maturité et peut être consommé.

À noter aussi que la taille du pédoncule n'a strictement rien à voir avec la qualité du fruit. Il s’agit d’une fausse tendance.

Un melon craquelé

Troisième astuce, il faut porter une grande attention à la couleur du melon puisque plus il est mûri, plus ses couleurs s’affirment. Il est conseillé de privilégier les peaux contrastées et de ne pas opter pour les melons aux rayures vertes et mieux dessinées.

Prendre en compte le poids

La clé pour choisir un bon melon réside également dans le poids du fruit en question, car plus celui-ci est lourd, plus le melon est gorgé de sucre, est donc meilleur. De ce fait, il peut s’avérer utile de comparer les produits en les prenant dans les mains. Et, par conséquent, choisir le produit le plus lourd.

Ne pas oublier l’odeur

Un bon melon dégage une odeur incroyablement satisfaisante. L’explication est simple, car l’odeur d’un melon donne une petite idée sur l’état du produit : un melon qui ne sent rien est considéré comme «pas mûri» contrairement au melon «mûri» qui, lui, sent agréablement bon. Un conseil logique, certes, mais très utile pour augmenter ses chances de tomber sur le plus bon produit de l’étal.