Voici l'erreur que l'on fait tous avec les glaçons

Cocktail avec ou sans alcool, grand verre de thé glacé… Tout est bon pour se rafraîchir en été. Mais pour rendre nos boissons estivales encore meilleures, rien de mieux que des glaçons préparés dans les règles de l’art.

Si vous vous êtes déjà retrouvés bien malgré vous à aromatiser vos cocktails avec des glaçons à l'odeur douteuse, voici quelques astuces simples pour vous prévenir de tout risque et devenir les maîtres de l’apéritif.

astuces contre la mauvaise odeur

Afin d'éviter que les glaçons, une fois dans les verres, ne diffusent leur doux parfum d'ail, de curry ou de poisson, il est recommandé de renouveler régulièrement leur stock (par exemple une fois par semaine) ou de les ranger dans un compartiment dédié sans aucun autre aliment. Certains congélateurs sont d’ailleurs équipés d'un tiroir spécialement conçu à cet effet. Pour les congélateurs sans compartiment, il est toujours possible d’investir dans un bac à glaçons avec couvercle.

des glaçons personnalisés

Une fois que les glaçons sont protégés de toute odeur suspecte, on peut prendre le contre-pied et les aromatiser au parfum souhaité. Glisser au fond de chaque alvéole du bac à glaçon des petites fleurs préalablement nettoyées, de la menthe, du basilic, de fines tranches de citron non traité, quelques grains de grenades ou encore une petite framboise fera, sans nul doute, son petit effet.