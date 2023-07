Mouches et moucherons : voici une astuce naturelle pour les éloigner de votre cuisine

Elles pullulent dans les cuisines au retour des beaux jours et constituent un fléau au quotidien : les mouches. Pour s’en débarrasser, voici une astuce naturelle redoutablement efficace.

Les mouches et moucherons prolifèrent surtout lorsqu’il fait chaud et humide. C’est pourquoi ils sont si nombreux cette année, où le climat estival oscille entre fortes chaleurs et orages. En plus d'être perturbantes et irritantes, les mouches sont porteuses d'une multitude de bactéries et peuvent contaminer jusqu'aux denrées alimentaires.

Puisque ces petites bêtes sont appâtées par les odeurs de matière en décomposition laissées à l’air libre, sachez que les corbeilles à fruits les attirent… comme des mouches. Pour ne pas encourager leur venue, il est donc recommandé de tout ranger dans des placards hermétiques et de vider et nettoyer régulièrement les poubelles ainsi que les gamelles des animaux. Mais si cela ne suffit pas, il existe une astuce étonnante qui ne demandera qu'un bouchon de liège.

L'astuce du bouchon de liège

Les insecticides sont trop agressifs, et les rubans adhésifs attrape-mouches s’harmonisent mal avec votre intérieur ? Boire (avec modération) une bouteille de vin peut être la solution, du moins si l'on en recyle le bouchon. En effet, en le coupant en deux puis en le plaçant dans une corbeille à fruits, le bouchon va absorber l’humidité des aliments et ralentir leur décomposition d'une part, et dégager une odeur désagréable pour les moucherons d'autre part. En revanche, pour que l’astuce fonctionne, il s'agit de miser sur des bouchons en liège naturel, et non sur une version synthétique.

d'autres techniques naturelles

Pour débarrasser la cuisine de ces nuisibles volants, il existe d'autres techniques très efficaces et 100 % naturelles. Tout comme le liège, l’ail, le vinaigre et les clous de girofle dégagent une odeur que ces petites bêtes détestent. Il est donc recommandé d'en disposer dans une coupelle sur le rebord de la fenêtre, voire sur son châssis. Le parfum ne sera pas forcément agréable, mais l'astuce a le mérite d'être efficace.

Pour un meilleur confort olfactif, il est aussi possible d'imbiber un coton d’huiles essentielles de lavande, d'eucalyptus ou de géranium, et de le placer aux endroits fréquentés par les moucherons.